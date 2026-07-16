Pet osoba uhapšeno na srpsko-bugarskoj granici zbog krijumčarenja migranata

Vlasti Srbije su uhapsile pet osoba, uključujući i dva policajca zbog navodnog krijumčarenja velikog broja mikgranata između januara i jula 2026. godine. Kako izvještava Europol, koji je koordinisao akciju, grupa je prevozila migrante preko Bugarske, kroz Srbiju i prema zemljama zapadne Evrope.

Tokom akcije pretraženo je pet lokacija, a oduzeta su tri automobila korištena za krijumčarenje migranata, oružje, municija, mobiteli i novac, odnosno 5.700 eura i 40.000 srpskih dinara (340 eura).

Aktivna od 2025. kriminalna mreža se sumnjiči za krijumčarenje migranata iz Turske, preko Bugarske i Srbije do zapadne Evrope.

"Ključni članovi su srpski državljani iz Pirota, a grupa je navodno uključena u krijumčarenje velikih grupa Afganistanaca," navodi Europol u izvještaju.

Dalje, dodaje se da su migranti plaćali oko hiljadu eura po osobi za prevoz od granice Bugarske sa Srbijom do Beograda. Nakon toga plaćali su 300 eura za put od Beograda do srpsko-mađarske granice.

"Većina isplata je napravljena preko Hawala sistema za transfer novca," dodaju iz Europola.

Migranti koji prolaze kroz Srbiju najčešće dolaze iz Avganistana, Egipta, Maroka, Turske i Sirije.

Prema zvaničnim informacijama domaćih organa, od početka svjetske migrantske krize 2015. do početka 2026. kroz Srbiju je prošlo više od milion i po migranata takozvanom balkanskom rutom.

Tim putem prolazilii su migranti i izbeglice iz Azije, Bliskog istoka i Afrike u pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije.

Ruta je išla preko Turske, Grčke, Severne Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ili alternativno preko Bugarske i Srbije ka zapadu Evrope.

Jačom kontrolom na granicama Evropske unije, dogovorom Brisela sa Turskom 2016. i izgradnjom ograde koju je Mađarska podigla na granici sa Srbijom u najvećoj meri je prekinut prolaz migranata u velikim grupama, već su se migracije nastavile u manjem obliku uz organizovano krijumčarenje.