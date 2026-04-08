Počelo suđenje Mevlidu Jašareviću zbog prijetnji službenicima u državnom zatvoru

Pred Sudom Bosne i Hercegovine, 8. aprila, počeo je glavni pretres protiv Mevlida Jašarevića zbog prijetnji službenicima u državnom zatvoru, gdje optuženi služi posljednju godinu svoje 15-godišnje kazne zbog terorističkog napada na Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država 2011. godine.

Jašarević je optužen zbog, kako se navodi u optužnici Tužiteljstva BiH, prijetnji službenicama u Državnom zatvoru u Vojkovićima, odnosno krivičnog djela "sprečavanje službene osobe u obavljanju službenih radnji".

Tužiteljstvo je tokom glavnog pretresa pročitalo optužnicu u kojoj se navodi da je Jašarević, kojem su nadimci Ambasador i Abdurahman, vaspitačicama prijetio i obraćao im se ružnim riječima tokom novembra i decembra 2024. godine, i to nakon što mu je onemogućen pisani i telefonski kontakt s porodicom ili bilo kim drugim.

Tužiteljstvo je navelo da su optuženom kontakti zabranjeni osnovano, što on nije prihvatio i nakon čega je prijetio i psovao službenicima, a da je dokaz i videomaterijal koji će Tužiteljstvo predstaviti tokom suđenja.

Navedeno je i da je Jašarević navodno službenici rekao da će "uzeti nož i ući u njenu kancelariju".

Tužiteljica je navela i da će tokom sudskog procesa biti izneseni materijalni dokazi kao i saslušani svjedoci, konkretno vaspitačice Državnog zatvora.

Jašarevićeva braniteljica Alma Tabaković odbacila je navode Tužiteljstva i istaknula da su njenom branjeniku neosnovano uskraćeni svi kontakti, zbog čega je on negodovao i ulagao žabe.

Braniteljica je rekla da su osim kontakta s obitelji, Jašareviću zabranjeni i kontakti s Tužiteljstvom BiH i Državnom agencijom za istrage i zaštitu (SIPA) kojima je on želio uputiti prijave zbog mogućih krivičnih djela službenika u zatvoru.

"Zatvor se stavio u ulogu istražnih organa i zabranio bilo kakav kontakt Jašareviću, što je on loše podnio i žalio se", rekla je braniteljica i dodala da videomaterijal koji je pomenulo Tužiteljstvo nema audio, odnosno nemoguće je utvrditi šta je tačno govorio tokom svađe sa službenicama.

"Pobunio se zbog oduzetog prava. On je htio prijaviti nezakonite radnje službenika", rekla je Tabaković.

Sudu se obratio i Jašarević koji je rekao da mu je važno naglasiti "da on ne dolazi na suđenje iz normalnih okolnosti".

"Na meni se vrši mučenje", rekao je i iznio optužne na loše postupanje službenika u vezi s njegovim zdravstvenim stanjem i problemima s kičmom.

"Bio sam u izolaciji sedam mjeseci bez rješenja", rekao je i dodao da je njegovo vladanje u zatvoru bilo korektno sve dok mu nisu oduzeta prava.

"Ja se u zatvoru bavim različitim stvarima, radim na jednom projektu za smanjenje upotrebe plastike, nazvao sam to 'zlatni čep', tražim i galeriju koja bi htjela izložiti moje crteže", rekao je optuženi Jašarević.

Odbacio je navode da je imao namjeru silom spriječiti službenicu u obavljanju radnji i rekao da je većinu svoje kazne proveo bez problema u zatvoru u Zenici, dok nije došao u "fabriku za pravljenje monstruma", kako je opisao Državni zatvor u Istočnom Sarajevu.

"Nisam imao namjeru prstom taknuti službenicu jer znam da sam imao i namjeru da je taknem, nikad ne bih imao bilo kakvu budućnost s mojim sinom", rekao je optuženi.

"U zatvoru u Zenici sam bio radno aktivan u vešeraju, imao sam dobro vladanje, a u Vojkovićima sam u samicama imao želju da sebi prstom oko izvadim", rekao je Jašarević.

Sud je idući pretres, na kojem će biti saslušane službenice Državnog zatvora, zakazao za kraj aprila.

Jašarević je 2013. osuđen na 15 godina zatvora, zbog terorističkog napada na zgradu Ambasade SAD u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.

Tada je ispalio više od stotinu metaka na zgradu Ambasade, te teško ranio policajca Mirsada Velića koji je bio u osiguranju objekta.