Mesihović za RSE: Otvaraju se COVID-19 ambulante u Kantonu Sarajevo

Algoritam pacijenata u Sarajevu postoji, radi se na njemu i stalno se poboljšava, tvrdi u intervjuu za Radio Slobodna Evropa (RSE) ministar zdravstva Kantona Sarajevo Rusmir Mesihović. Smatra da ima dovoljno testiranja na COVID-19, te da je Bosni i Hercegovini neophodna reforma zdravstvenog sistema.

RSE: Da li je u Kantonu Sarajevo uspostavljen algoritam, odnosno način prijema pacijenata u zdravstvene ustanove?

Mesihović: Moramo biti jasni: alogoritam prijema pacijenata u Kantonu Sarajevo nije riješen 25 godina. Govorim – redovni algoritam. Ovo je vanredno stanje koje se iz dana u dan ažurira. U nekim medijima su se pojavile špekulacije da se nešto radi, da se nešto pravi, itd. Da, te špekulacije su, mogu reći, djelomično tačne, jer mi, naravno, imamo radnu grupu koja pravi raznorazne draftove, iz dana u dan posmatra se situacija, razrađuje, od one najbolje do one najgore.

Mi smo tako napravili simulaciju jedne preraspodjele kadrova u situaciji ako bismo imali taj eksponencijalni rast, planirali smo ljude gdje bi trebali ići, trebali, dakle niko nije nigdje otišao sa svog radnog mjesta, ali ljudi moraju da shvate, iz zdravstva, profesionalci, ovo je vanredno stanje, ovdje švedskog stola nema. Dakle, to je disciplina i to je sigurno put koji je propisan, po zakonu i ponavljam, Svjetske zdravstvene organizacije, kako treba raditi i u kojem smjeru treba da ide zdravstveni sistem.

Pad usluga porodične medicine

RSE: Šta su problemi i šta se može poboljšati, kada je riječ o tom prijemu u zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo?

Mesihović: Mi smo, najvjerovatnije, a kako sam informisan od direktora Doma zdravlja, u fazi otvaranja tzv. COVID ambulanti, koje treba da rade 24 sata, u kojima će biti od strane zdravstvenih profesionalaca biti pružena potpuna njega pacijentima, korisnicima usluga. Moram reći jednu stvar – da smo mi pravili jednu analizu i komparaciju prva tri mjeseca prošle godine i prva tri mjeseca ove godine. Tačno je. Jako su pale usluge timova porodične medicine, timova specijalističko-konsultativnih službi Doma zdravlja KS prema ostalom, tako da kažem, civilnom i redovnom stanju. I u drugim zemljama su pale, moramo i o tome voditi računa i zdravstveni profesionalci moraju znati da se mora napraviti jedan dodatni napor, u ovom trenutku.

A da reforme neće biti – bit će reforme, od zdravstvenog sistema Kantona Sarajevo, do tog famoznog puta pacijenta u redovnom periodu. Upravo sada, mislim prije desetak dana, formirana je radna grupa, koja već ima svoje sastanke, od strane stručnjaka, da se taj put pacijenta izdefinira – šta su primarne zdravstvene usluge, šta su sekundarne zdravstvene usluge, šta su tercijarne zdravstvene usluge, kuda pacijent ide, šta se dešava s pacijentom, ko šta prima. Ovom bih prilikom volio da informišemo javnost da ni u jednoj kombinaciji, i u urgentnoj i u neurgentnoj, ne postoji opcija ukidanja Centra urgentne medicine, ni u Kliničkom centru, ni u Općoj bolnici. Još jedna stvar, radi javnosti, Klinički centar je federalna ustanova. Kanton Sarajevo participira kao jedan od pet osnivača. I mi imamo tu dva člana Upravnog odbora, od jedanaest. To je zakon koji je donesen, tako to funkcioniše, i u Mostaru, i u Tuzli, da ne bi bilo špekulacija u javnosti šta ko, kako. Mi smo odgovorni za one kantonalne ustanove kojih je Kanton Sarajevo osnivač preko 50 posto.

Testiranja

RSE: Ima li u Kantonu Sarajevu dovoljno testiranja na COVID-19?

Mesihović: Moramo da razlučimo neke stvari. Svjetska zdravstvena organizacija iz dana u dan ažurira svoje standarde, protokole, algoritme, kao što vole reći naši građani koji se pojavljuju u medijima. Dakle, svakodnevno postoje nove smjernice. Naravno da se testira dovoljno, testirat će se još više, ali u smislu jedog skrininga, kao što je rekla šefica Kriznog štaba, krećemo, najvjerojatnije, u serološko testiranje i ono sve što je u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije. Naravno, testira se dovoljno, testirat će se konstantno, u onom smjeru koji će nas dovesti do toga da imamo jednu pravu sliku i da pružimo adekvatnu uslugu ljudima koji su zaraženi, ili nisu zaraženi virusom.

Reforma zdravstva

RSE: Zašto nema dugo najavljene reforme zdravstva u Bosni i Hercegovini?

Mesihović: Prvo da Vam kažem, ja sam ovdje nepunih četrdeset dana, ja sam došao ovdje maltene jučer. Trebali biste pitati ove koji su bili prije nas. Zašto 25 godina nisu napravili reformu?

RSE: Bili ste ministar zdravstva Federacije BiH.

Mesihović: Za Vašu informaciju, kad sam ja bio federalni ministar, u periodu 2011.-2014. godine, lično sam ja donio šesnaest zakona, 130 pravilnika, Centar za transplantaciju, itd, itd. Prema tome, to je sigurno najuspješniji period, možete to vidjeti po statistici, brojevi su neumoljivi, onoga što je urađeno. Prema tome, u tom periodu, sigurno Vam mogu reći da je jako dobro rađeno. Šta se kasnije dešavalo – niti sam ja bio tu, niti su bili ljudi koji su mene delegirali.

RSE: Preformulisat ću pitanje: da li je Bosni i Hercegovini potrebna reforma zdravstva?

Mesihović: Bosna i Hercegovina ima sljedeći problem: ima rascjepkan sistem, ima jedanaest nekakvih ministara, među kojima sam i ja, ima tri fonda zdravstvenog osiguranja, ima neuređen sistem. Dakle, Bosna i Hercegovina treba jedno ministarstvo zdravstva, od glave pa nadalje. I to će riješiti mnogo problema.