Međureligijske studije, most pomirenja

U Bosni i Hercegovini, početkom ove akademske godine, otvoren je prvi međureligijski postdiplomski studij. Plod je to suradnje tri teološka fakulteta, a nastavu pohađaju zajedno studenti katoličke, pravoslavne i islamske vjeroispovjesti.

Cilj njegovog uspostavljanja je izgradnja mira i povjerenja među ljudima i jačanje Bosne i Hercegovine dijalogom. Ovo je prvi studij međureligijskog tipa na prostoru Balkana.

Prvu godinu međureligijskog posdiplomskog studija upisalo je 23 studenta. Među njima je i novinar Senad Dorić, dugodišnji urednik emisije „Religije suvremenog svijeta“ na jednoj lokalnoj televiziji.

„Na dnevnoj bazi izvještavam o aktivnostima naših vjerskih zajednica, generalno o vjeri i duhovnim temama. To je na neki način, moj osobni doprinos međureligijskom dijalogu u BiH, rekao bih, prihvatanju drugih i drugačijih, razbijanju predrasuda i stereotipa, a rekao bih da je to i misija ovog master studija“, naglasio je Dorić.

Senad dodaje kako je ovaj studij važan za proces pomirenja u BiH, koji traje više od dvadeset godina.

„Smatram da su mir, povjerenje, dijalog i suradnja među narodima u BiH preduvjet za njen napredak. Ovaj master studij to promovira i potiče, naučno i akademski uokviruje i zato smatram da je važan u ponudi našeg visokog obrazovanja“, zaključuje Dorić.

Studij je upisala, kao najstarija među polaznicima, i šezdesetpetogodišnja Željka Ergelašev, diplomirana teologinja i novinarka.

„Vjerujem da u ovoj državi takva jedna vrsta studija je posebno potrebna, jer je stanje u državi loše. To su korupcija, nezaposlenost i odlazak mladih i zbog toga vidim da se svi trebamo zauzeti na svim poljima“, ističe Ergelašev.

Studenti su prvi semestar pohađali na Katoličkom bogoslovnom fakutetu u Sarajevu, nakon toga će imati nastavu na Pravoslavnom bogoslovnom faklutetu u Foči, a zvršni dio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu. Dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu Zuhdija Hasanović kazao je kako se dvije godine radilo na izradi nastavnog plana i programa.

„Kreće se od proučavanja osnovnih izvora, u našem slučaju Kur'ana i Suneta, kroz tri perspektive, a to su: doktrinarna, socijalna i moralna. Govori se i bitnim temama, kao što su mir, sukob i konflikt. To je jedinstveni studijski program u svijetu da imamo taj spoj sociološkog promatranja tih probelma,“ objašnjava Hasanović.

Međureligijski dijalog u BiH se ne može prepustiti u ruke volontera i entuzijasta, nego je to ozbiljna stvar koja je morala dobiti i svoje akademsko priznanje, naglašava Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog fakulteta u Foči.

„U Bosni i Hercegovini u sekularnoj javnosti postoji opšta predsrasuda i nepovjerenje prema religijskim zajednicama i identitetima. One se posmatraju kao zajednice koje podržavaju partikularizam u našem društvu. Na ovaj način mi želimo demantovati to. Mi smo jako otvoreni i uspješno smo sarađivali na ovom programu i to je dobra poruka za cijelo društvo“, ističe Topalović.

Ovom projektu podršku je dala i organizacija Catolic Relief Servis (CRS), koja je osigurala financiranje ove povijesne inicijative.