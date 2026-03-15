Kakav je odnos prema medijima u Srbiji i Hrvatskoj?

U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o slobodi medija u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili Željko Bodrožić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije i Hrvoje Zovko, predsednik Hrvatskog novinarskog društva. Bilo je reči o tome kakav je odnos vlasti prema medijima, koliko je medija pod kontrolom vlasti u Srbiji, a koliko u Hrvatskoj? Kako su nezavisni novinari u Srbiji izloženi pritiscima, pretnjama i progonima, a u Hrvatskoj sudskim tužbama funkcionera i drugih moćnika koji nastoje da ih uplaše i ućutkaju. Da li u Hrvatskoj postoji podela na režimske i nezavisne novinare kao sto je to slučaj u Srbiji? Kako tabloidi u Srbiji raspisuju potenice za onima koji kritikuju vlast i zašto toga nema u Hrvatskoj.

