Mazut u splitskoj luci, ne zna se porijeklo onečišćenja

Od utorka u rano poslijepodne traje sanacija dijela splitske luke onečišćene mazutom. U dio za luke posebne namjene kod splitskog brodogradilišta "Brodosplit" je mazut stigao u utorak 20. rujna s kopna, verojatno kroz cijevi oborinskih voda, dakle kroz kanalizaciju.

Direktor specijalizirane splitske tvrtka "Cion" koja radi sanaciju Matko Bašić za Radio Slobodna Europa (RSE) kaže kako je jaka bura dio onečišćenja vratila natrag u luku te je to sada po obali. Međutim, kaže kako je luka zatvorena zaštitnim branama, pa iz luke ne može ništa izaći.

"Nije to samo na jednom mjestu. Mi se baziramo kod ovoga mjesta odakle je došlo u more, i taj dio je već prilično dobro saniran. Sada sa ekipama – ima nas tu desetak sa tri auto cisterne - na tri-četiri lokacije redovito obilazimo i pokupimo ono što se da pokupiti sa morske površine. Kažem, s mora se ne može raditi ništa, jer je jak vjetar i jaki su valovi, tako da su brodice u ovom trenutku de fakto nefunkcionalne na moru", opisao je situaciju Bašić.

Sumnje o porijeklu mazuta

Onečišćenje je prijavio u utorak stanovnik Solina Vlade Milanović.

"Znači, ja sam oko dva popodne išao brodom put škvera (brodogradilišta) i 'čuo' sam jaki vonj mazuta ili nafte. Odmah sam prijavio nadležnima i oni su izišli na teren. Već kroz pola sata netko je bio tu. Ima jedno dvije-tri tisuće kvadratnih metara onečišćenog mora, sigurno", kazao je Milanović novinarima.

Onečišćenje je odmah okruženo sa dva kruga samoupijajućih barijera, a brodovima je preko radija upućena obavijest da ne ulaze u taj dio luke kako ne bi probili barijere i iznova proširili onečišćenje.

Iz spliskog brodogradilišta "Brodosplit" kažu kako oni nisu izvor onečišćenja, jer nigdje ne koriste mazut, ali da je to vjerojatno netko od susjeda.

"Postoji sumnja na to. Mazut se nalazi u kanalu u koji se izlijevaju slivne vode iz 'Spaladium Arene' i mornaričke baze Lora. Izljevaju se u škver i taj izljev postoji već desetljećima. Možda je mazut došao iz Lore. Postoji ta sumnja, jer je Lora tu naš susjed, i njihova toplana je odmah tu, na nekih desetak metara", kazao je glasnogovornik brodogradilišta Josip Jurišić novinarima.

Ministarstvo obrane se do sada nije očitovalo, a nije odgovorilo i na upite više medija o tom slučaju.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u srijedu nakon otvorenja obilaznice kod Belog Manastira da još nije poznato tko je odgovoran za onečišćenje mora i da je u tijeku koordinirana akcija čišćenja toga područja. Dodao je da će Lučka kapetanija u Splitu, koja će sudjelovati u očevidu i istrazi, o svemu na vrijeme izvijestiti javnost.

Reagirano na vrijeme

Po ocjeni ravnatelja riječkog Jadranskog edukativno-istraživačkog centra za reagiranje na iznenadna onečišćenja mora (ATRAC) Vedrana Martinića u izjavi za RSE, reagiralo se na vrijeme, jer nisu prouzročene dodatne štete.

"To znači da jesu na vrijeme reagirali, jer se ulje nije nalijepilo na okolne plaže i obale. Je li to učestalo? Kako na kojem području. U lučkim dijelovima je to učestalije nego u ostatku Hrvatske. Ali ja moram reći da je sreća da je tako malo onečišćenje, jer sa našeg aspekta to nije veliko onečišćenje, koliko god se nekome čini da je to strašno", ocijenio je Martinić.

Unazad godinu dana na hrvatskom dijelu Jadranskog mora nisu zabilježena onečišćenja naftom ili mazutom. Nije zabilježeno da su tankeri ispustili naftu, a u nekoliko slučajeva havarija jahti ili izletničkih brodova, interventne službe odmah su izlazile na teren i postavile samoupijajuće barijere kako ne bi došlo do onečišćenja naftom iz brodskih rezervoara.