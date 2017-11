Jedna od brojnih veteranskih udruga zatražila je od Hrvatske radio-televizije da suspendira popularnog urednika emisije „Nedjeljom u 2“ Aleksandra Stankovića, jer je po njihovoj ocjeni širio neistine o ratu u Hrvatskoj. HTV se od njega ogradila, ali u obranu ga je uzelo Hrvatsko novinarsko društvo, a naši sugovornici upozoravaju na ugrožavanje slobode govora, bez koje nema ni novinarstva ni demokracije.

U svojoj emisiji „Nedjeljom u 2“, u razgovoru sa vukovarskim Srbinom, hrvatskim braniteljem koji je u obrani grada 1991. godine pucao i na svog brata koji je bio među srpskim teritorijalcima, urednik i voditelj emisije Aleksandar Stanković upitao je – je li to argument za tezu da je onda u Hrvatskoj, uz srpsku agresiju, bio i građanski rat? Istog trena jedna od brojnih veteranskih udruga „Zbor udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi (ZUV HGP)“ zatražila je od uprave HRT-a da mu oduzmu emisiju i suspendiraju ga, jer dovodi u pitanje karakter Domovinskog rata i posebnu saborsku Deklaraciju o ratu. Uprava HRT-a brže-bolje se od njega ogradila. Što će se desiti ako novinarima zabranimo postavljati pitanja, pitali smo profesoricu petnaestak novinarskih predmeta, među kojima je i etika u novinarstvu, Gordanu Vilović.

„Onda moramo pozvati svijet da nam pomogne, jer je ugrožena sloboda govora, koja je temeljno pravo za obavljanje novinarske uloge. Bez novinara nema ni demokracije, znači mi se vraćamo – teško za reći – u diktaturu. Ako novinari neće propitivati prostor, vrijeme i fenomene u društvu, to znači da ne trebamo nikakve korektive, i to je najžalosnija stvar koja se događa.“

Ona kaže da nije mislila da će doživjeti apsurd da javna televizija ne štiti svog novinara.

I Hrvatsko novinarsko društvo osudilo je ograđivanje javne televizije od Stankovića, kaže za Radio Slobodna Europa predsjednik Društva Saša Leković, jer je ovakvo ritualno javno odricanje od vlastitog novinara nešto nezabilježeno u njihovoj povijesti.

„Kolega Stanković nije napravio ništa od onoga za što ga se optužuje, a uostalom Deklaracija o Domovinskom ratu je politički dokument koji je donesen u Hrvatskom saboru, nije zakon, a pogotovo nije dogma. Na ovaj način je vodstvo Hrvatske radio-televizije poručilo da krši Ustav, jer se ponaša kao cenzor i to prema svojim vlastitim novinarima. To je potpuno nedopustivo u javnom servisu u bilo kojoj civiliziranoj zemlji.“

Logoraš u srpskim logorima, hrvatski ratni veteran i bivši socijaldemokratski ministar branitelja Predrag Matić Fred kaže za RSE povodom napada na Stankovića da se ovi novi veterani ponašaju isto kao njihovi prethodnici u socijalizmu, famozni SUBNOR (Savez udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata).

„Sve ono što nismo podnosili kod onih nekadašnjih SUBNOR-ovaca, njihovo petljanje u to kako će izgledati filmovi, kako će parkovi biti uređeni, kako će se nositi traperice – to sada doživljavamo od jedne skupine koja nas maltretira već 25 godina. To su ti takozvani predstavnici veteranskih udruga. Vidjeli ste da si oni daju pravo i da nam zabrane Noć kazališta, a ja moram reći da su se poginuli branitelji, a i mi koji smo preživjeli, borili upravo za slobodu riječi, za kazalište, za umjetnost. Pa za što sam se drugo borio? Nije valjda za invalidninu, mirovinu i stan?! Neki su se i za to borili, ali hvala bogu – ne svi!“

Matić ponašanje HTV-a oko Stankovića naziva kukavičkim, a nudi i objašnjenje za njihovo ponašanje.

„Stvarno su dosadili! Ja sam i branitelj, i bivši logoraš i ministar branitelja, ali vjerujte, gledati ih je kao ona slanina crveno – bijelo, crveno – bijelo. Znači, imamo vjerski program - pa domoljubni program, pa opet vjerski program – pa domoljubni program. Netko je jednom rekao da samo još fali da na vremenskoj prognozi kažu da će sutra pasti kiša – ako bog da, i onda bi cijeli program definitivno bio samo vjersko-domoljubni.“