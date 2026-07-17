Od kralja Tvrtka do Krivičnog zakona: 'Ljiljani pred sudom' u BiH

Zbog čega policija u pola tri ujutro kuca građanima na vrata, cijepa zastave s ljiljanima i piše prekršajne prijave koje ni prema jednom zakonu uopšte nisu zabranjene? U ovoj epizodi pričamo o hitnim izmjenama Krivičnog zakonika entiteta RS, kojima se obilježja Armije RBiH izjednačavaju s ustaškim simbolima. Sa stručnjacima za ustavno pravo i istoriju razgovaramo o heraldici, pravnom paradoksu, predizbornim motivima, te mogućim posljedicama koje ovakvi politički "performansi" proizvode.