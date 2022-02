Zajam mađarske banke za kampanju Marin Le Pen

Liderka francuske krajnje desnice Marin Le Pen (Marine) dobila je od jedne mađarske banke zajam od 10,6 miliona evra za finansiranje predsedničke kampanje.



Kako je javio RTL radio, ta vest stigla je nakon što je predsednička kandidatkinja ekstremmno desničarske stranke Nacionalno okupljanje (Le Rassemblement national) rekla da ima problema sa dobijanjem bankarskih zajmova u Francuskoj.

Ranije ove nedelje visoki funkcioner stranke Žordan Bardela (Jordan Bardella) pomenuo je za AFP da postoji zajam "evropske banke" a sada je otkriveno da je reč o mađarskoj banci čije ime nije poznato.



RTL navodi da ime banke neće biti objavljeno zbog "klauzule o poverljivosti" i da partija ne bi trebalo dalje da komentariše te informacije.



Podseća se i da je Marin Le Pen u oktobru putovala u Budimpeštu, nekoliko nedelja posle još jednog kandidata ekstremne desnice na predsedničkim izborima Erika Zemura.

Mađarski minister Gergelji Guljas je rekao da bi bio „dobar posao“ da bilo koja banka u Evropskoj uniji odobri kredit francuskom predsedničkom kandidatu.

„Postoji garancija da će uskoro biti otplaćen, a sloboda usluga unutar EU je jedna od osnovnih,” kazao je Guljas, prenosi Blumberg.

Mađarski premijer Viktor Orban, šef vlade EU sa najdužim stažom, pokušava da projektuje svoj uticaj izvan Mađarske, uključujući i nastojanje da se ujedini sa strankama krajnje desnice poput Le Penove pod jednim evropskim političkim kišobranom.

Ocenjuje se da će 10,6 miliona evra biti značajn podsticaj za Marin Le Pen koja je morala da vodi skromnu izbornu kampanju jer su partijska sredstva ograničena a francuske banke nisu voljne da joj daju novac.

U Francuskoj predizborna kampanja može da se finansira iz članarina i donacija pojedinaca do 4.600 evra po donatoru i po izborima, što kredite čini ključnim izvorom finansiranja.



Posle izbora, sistem paušalne nadoknade troškova omogućava kandidatima i partijama da povrate deo novca potrošenog u kampanji.



Kandidatima koji stignu do drugog kruga, a trenutno izgleda da će Le Pen stići, nadokađuje se 47,5 odsto dekretom utvrđenog limita potrošnje. U 2017. je to bilo 10,7 miliona evra.



Le Pen se, kada je reč o finansiranju, ranije žalila na "bankarsku fatvu".



Ona je 2021. upozorila francuskog predsednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) na teškoće koje imaju neki kandidati, uključujući Erika Zemura (Eric Zemmour) i Žan-Lika Melenšona (Jean-Luc Melenchon), da dođu do bankarskih zajmova.



Partija Marin Le Pen, piše Euraktiv Francuska, inače ima iskustva sa "upitnim" finansiranjem. Naime, tokom lokalnih izbora 2014. njena partija je od ruske Prve češko-ruske banke dobila kredit od devet miliona evra za kampanju. Ta banka je nekoliko godina kasnije zatvorena.



U to vreme zabrinutost je izazvala vest da je Le Pen, koja je rekla da obožava ruskog predsednika Vladimira Putina, obećala mekši stav prema Moskvi u vezi sa Ukrajinom pozivajući Zapad da odustane od sankcija Rusiji.