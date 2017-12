Laž o tajnoj bošnjačkoj vojsci

"Tajna vojska Bakira Izetbegovića", "Bakir sprema Bošnjake na rat", Tajna bošnjačka vojska", samo su neki od naslova koji su se ovih dana mogli vidjeti u naslovima mnogih novina ili na web portalima.

Svi tekstovi nastali su nakon što su beogradske 'Večernje novosti' krajem prošle sedmice objavile tekst o tome da član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović učestvuje u formiranju ilegalne vojske, te da je tajnu vojnu obuku do sada prošlo najmanje 9.000 Bošnjaka.

Plasiranu informaciju, bez ikakve provjere ili traženja bilo kakvog izvora koji bi je potvrdio, prenijela je većina medija u regiji.

Akter priče, Bakir Izetbegović, sve skupa je nazvao gomilom gluposti.

"Zaista, reklo bi se da je to jedna gomila gluposti, međutim, bojim se da je to netačna formulacija. Mislim da u ovom ima itekako plana onih koji, preko takvih medija, plasiraju takve budalaštine", kazao je Izetbegović.

A da se, zaista, radi o propagandi, pokazuje i izjava koju smo dobili iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH na upit da li nešto znaju o formiranju ilegalne vojske.

"Obavještavamo vas da Državna agencija za istrage i zaštitu ne raspolaže takvim saznanjima. Kada SIPA dođe do saznanja o bilo kakvim nezakonitim aktivnostima, odmah poduzima potrebne mjere i radnje iz svoje nadležnosti i o navedenom obavještava Tužilaštvo BiH", kazala je za RSE portparolka SIPE Kristina Jozić.

Kada je informacija plasirana u javnosti, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić postavio je pitanje - kako je moguće da se 9.000 osoba obučava, a da sigurnosne snage ne znaju ništa. Nekoliko dana kasnije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako se radi o klasičnoj propagandi, čija je pozadina političke prirode.

"Sa sigurnošću ne znamo odakle potiču takve konstrukcije i insinuacije koje apsolutno nikome ne mogu da koriste, osim što mogu da komplikuju političku i međunacionalnu situaciju i nanose svaku drugu štetu. Mislim da je to nacionalistička retorika, jedna vrsta ratnohuškačke retorike koja služi ekstremnim nacionalističkim krugovima kako bi proizvodili i držali te tenzije straha među stanovništvom, a poslije to pokušali kapitalizovati putem izbora. Čudno je da takve informacije dođu sa strane, a ne u Bosni i Hercegovini, jer ovdje znaju da je to nerealno", poručuje Mektić.

Pa, iako je, kako navodi ministar Mektić nerealno, činjenica je da pojedini mediji jedva čekaju da ovakve vijesti prenesu, bez ikakve provjere, što psiholog Srđan Puhalo objašnjava ovako:

"Situacija je vrlo jednostavna. Veliki broj medija u regionu su megafoni domaćih političkih elita i oni ne samo da prenose što političari govore, već i kreiraju vijesti koje idu u prilog tome, koje nemaju veze sa istinom i logikom. I, hajde da kažem, da su oni saučesnici svemu ovome što se dešava u Bosni i Hercegovini od devedesetih godina do danas. I da je velika šteta što nije napravljena lustracija nakon što su stali ratovi na Balkanu i što neki ljudi nisu odgovarali za ono što su govorili i pisali tih godina. To je jasna poruka da možete huškati i izmišljati informacije, a da ne odgovarate za to. Danas u vrijeme interneta se to diže na još veći nivo i imate medije koji kreiraju lažne vijesti", kaže Puhalo.

Rijetki su novinari i mediji koji informaciju o stvaranju tajne vojske u BiH nisu tek tako prenijeli. Među njima je i novinar portala ' Byka' Milovan Matić. On kaže da većinu informacija medijima plasiraju upravo oni kojima su takve informacije i potrebne. Navodi i da takve vijesti dolaze od političkih lidera koji baziraju svoju politiku na plasiranju netačnih informacija.

"Tako se desilo i sa ovom posljednjom informacijom o nekoj vojsci Bakira Izetbegovića, koja se pokazala kao jedna klasična laž, gdje je jedan medij ponudio takvu informaciju, drugi su se upecali, a pojedini mediji su koristili tu informaciju da bi došli do svojih ličnih koristi, odnosno sproveli neku korist za one koji su njihovi finansijeri", ističe Matić.

No, ono što predstavlja još veću opasnost je činjenica da kada jednom korisnik dobije prvobitnu informaciju, teško nakon toga usvaja neku drugu, iako je prva bila laž.

To, prema riječima novinara Milovana Matića, ne predstavlja zabrinjavajući podatak medijima koji takve vijesti plasiraju, jer nemaju moralne ili etičke kodekse, niti im je bitno da plasiraju istinu, već isključivo samo prikazati fragment koji će donijeti čitanost, slušanost ili gledanost.

"Zbog toga takve neistine ostavljaju velike posljedice po samu javnost koja kod nas nije mnogo kritična i ne ulazi u srž onoga što im je ponuđeno, tako da posebno ovakve stvari o kojima govorimo, ova posljednja koja se tiče stvaranja nekih vojski i ratnih dešavanja, mogu da nanesu veliku štetu po bosanskohercegovačko društvo i društvo u regiji, što se stalno dešava i stalno vraća", zaključuje Matić.