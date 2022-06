Aktivisti zahvalili komšijama što su sprečili dolazak Lavrova u Beograd

"Kada je počeo rat 24. februara, nisam verovao u ono što se dešava i prvih dana sam mislio da je to laž, u mojoj glavi je to bilo nezamislivo. Moji prijatelji koji su protiv rata su se odmah povezali i od početka idemo na proteste", kaže Stanislav za RSE.



Poseta Lavrova Beogradu bila bi, prema njegovim rečima, loša za Srbiju jer je reč o političaru koji predstavlja državu agresora.



"Kada on (Lavrov) ne bi verovao u to što Rusija radi i kada bi to jasno osudio, mogao bi da ide gde hoće. Ali ne, on podržava agresiju. Ruski narod je, nažalost, kao zombi. Pričao sam sa svojim prijateljima iz škole i užasno je koliko oni ne čuju drugu stranu. Slušaju samo ono što se priča na televiziji i u novinama u Rusiji".

'Lavrov kao Šešelj'

"Sergeju Lavrovu je mesto u Hagu iz istog razloga iz kojeg je Vojislav Šešelj bio u Hagu. Oni su naratori zločina, oni govorom mržnje podstiču zločin", rekao je za RSE jedan od učesnika skupa iz udruženja "Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata" Čedomir Stojković.