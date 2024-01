Odbrana flore i faune u Spomen-parku u Šumaricama

Danas, 70 godina od osnivanja kompleksa, u njegovim šumama su najzastupljeniji lišćari koji zauzimaju 85 odsto šumskih površina.

I pored redovne brige i održavanja Spomen-parka, pojedino drveće vremenom prirodno propada.

Šta kažu građani?

"Od nas najviše zavisi kako će Spomen-park izgledati", smatra Slaviša Ćirić iz Kragujevca.



"Zbog toga svako odlaganje smeća u šumama pored puta, lomljenje klupa ili uništavanje zasada cveća, doživljavam kao vandalizam i skrnavljenje sećanja na nevine žrtve", kaže Ćirić za RSE.



Po njegovom mišljenju bez obzira na sve, Spomen-park je u dobrom stanju.



"S obzirom na novac kojim raspolaže grad mislim da ga dobro održavaju i da s ponosom možemo da ga pokažemo gostima. Kad to kažem mislim i na spomenike, ali i na šume, livade i uopšte zelene površine", kaže ovaj Kragujevčanin.



Marko Matović kaže da je u Šumarice više odlazio kao dete.



"Sada ne idem tako često, ali smo dok smo bili đaci išli do izvora samo da se napijemo hladne izvorske vode. Međutim voda sa tog izvora je već godinama zabranjena za piće. Izvor je malo zapušten, a i potoku kojim otiče voda često vidim da ima otpadaka. Šume mi i dalje izgledaju prelepo", kaže Matović.



Za Veru Jovanović Spomen-park je od posebnog značaja.



"Jer mi je deda streljan u Šumaricama. To mesto bi trebalo da bude neka vrsta svetilišta", kaže ona i dodaje da je "ljuta" na to kako kompleks danas izgleda.



"Ima jedan problem koji je ravan svetogrđu i koji od sramote ne smem ni da pomenem, a to je problem izlivanja kanalizacije u blizini humki streljanih. To je mnogo strašnije i opasnije od sečenja badnjaka pred Božić, od granja i drveća koje sirotinja sakuplja za ogrev, ili nekog polomljenog kandelabra (rasvete) pored šumskih staza", smatra Vera Jovanović iz Kragujevca.



Pre tri godine, u februaru 2021. godine, građani su prijavili izlivanje fekalija u Šumaričko jezero. Problem je tada rešen a iz Sektora za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda preduzeća Vodovod i kanalizacija saopšteno je da je do incidenta došlo usled začepljenja kolektora u naselju Šumarice koji prolazi iznad jezera.