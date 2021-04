Kosovo uvodi nove mere, zatvaraju se ugostiteljski objekti

Građanima Kosova će naredne dve nedelje biti zabranjeno kretanje u periodu od 22:00 naveče do 5:00 sati ujutru, osim u hitnim slučajevima, odluka je do Vlade Kosova doneta u cilju sprečavanja širena korona virusa.



Pored toga, ugostiteljskim objektima na Kosovu bit će zabranjen rad od 7. do 18. aprila. Moći će da pružaju samo uslugu hrane i pića “za poneti”.



U istom periodu se zabranjuje i rad tržnih centara dok će prodavnice i apoteke moći da rade.



Vlada Kosova je saopštila da se nove mere uvode zbog sumnje na postojanje novog soja korona virusa iz Velike Britanije i Južne Afrike.



Nacionalni institut za javno zdravlje Kosova je testirao 147 uzoraka od kojih je 97 odsto bilo pozitivno na britansku varijantu virusa dok južnoafrička ipak nije registrovana.



Vlada Kosova odlučila je i da se od 12. do 18. aprila organizuje online nastava za učenike nižih, srednjih i viših razreda u preduniverzitetskom obrazovanju, dok će se nastava na univerzitetima odvijati online od 7. do 18. aprila.



Predškolske ustanove nastavljaju normalno sa radom uz poštivanje svih epidemioloških mera.



Takođe, zabranjuje se okupljanje više od 10 osoba u zatvorenim prostorima.



Strani državljani koji na teritoriju Kosova ulaze iz visoko rizičnih zemalja moraju da imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata. U suprotnom, moraju da budu u samoizolaciji sedam dana.



Prema podacima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova od 5. aprila, na Kosovu je registrovano još 512 novih slučajeva korona virusa, dok je 11 osoba preminulo od posledica COVID-19. Od početka epidemije je registrovano ukupno 94.167 slučajeva korona virusa uz 1.926 smrtnih slučajeva.



Broj aktivnih slučajeva je 14.284.



Kosovo je 28. marta dobilo 24.000 vakcina protiv korona virusa kompanije AstaZeneca. To je bio prvi kontigent iz programa Svetske zdravstvene organizacije COVAX, a očekuje se da će Kosovo iz tog programa ukupno dobiti 100.800 doza vakcina.