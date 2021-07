Američka senatorka Ernst: Srbija da se okrene ka Zapadu

Srbija treba da se okrene ka Zapadu, ocenila je američka senatorka Joni Ernst koja je 3. i 4. jula boravila na Kosovu. Navela je i da je region Zapadnog Balkana pod rizikom od ruskog uticaja i propagande koji su u porastu.

Kako je rekla, Rusija najveći uticaj ima na Srbiju, koju je pozvala da uskladi svoju politiku sa zapadnim zemljama.

"Moraju [Srbija] naći načina da se okrenu Zapadu, da vide prosperitet, a on dolazi kroz saradnju sa NATO-om ili zapadnim zemljama. Svakako bi bilo bolje za njih da se distanciraju od Rusije", rekla je ona.

Senatorka iz Ajove Ernst je služila u američkoj vojsci više od 23 godine, a takođe je i prva žena koja je, kao vojna veteranka, izabrana u američki Senat.

O značaju dijaloga Kosova i Srbije

Ernst je tokom vikenda boravila na Kosovu, a o ruskoj propaganda je razgovarala i sa kosovskim zvaničnima.

U Prištini se sastala sa predsednicom Vjosom Osmani, premijerom Aljbinom Kurtijem (Albin), te drugim političkim i ekonomskim predstavnicima.

Jedna od poruka koju je prenela kosovskim vlastima, kako je navela, je da je konačni sporazum u dijalogu Kosova i Srbije važan za dve zemlje.

"Želimo da Kosovo i Srbija napreduju ka ekonomskom razvoju, da sarađuju sa drugim nacijama, možda da idu u pravcu [učlanjenja] NATO-a. Moramo da vidimo da razgovori napreduju, da dijalog daje rezultate i da Kosovo, kao sestrinska država, kao partner Ajove, napreduje u budućnosti", rekla je Ernst.

Kosovo i Srbija, posredstvom Evropske unije, vode dijalog o normalizaciji odnosa još od 2011. godine. Poslednji sastanak na visokom političkom nivou je održan 15. juna, a nova runda dijaloga bi trebala da bude održana i tokom jula.

Integracija u NATO i transformacija KBS-a

Na pitanje da li misli da će se Kosovo pridružiti NATO-u u bliskoj budućnosti, Ernst je navela da bi tako nešto trebalo da se dogodi i da je Kosovo na dobrom putu.

"Kosovo ima mogućnost da postane članica NATO-a. To je možda dugoročniji cilj ali, u međuvremenu, da sarađuje sa zemljama koje ne priznaju Kosovo. Ponavljam, za to je potreban razgovor, dijalog, saradnja, kako bi se došlo do te tačke, ali mislim da bi se Kosovo jako dobro prilagodilo strukturi NATO-a", rekla je senatorka.

Napomenula je i da se snažno zalaže za formiranje vojske Kosova.

"Podržavam činjenicu da Kosovo ima vojsku, ima i drugih koji takođe pružaju podršku. Voleli bi smo da bude više međunarodnih priznanja Kosova. Za mene, kao senatorku SAD-a, to je jako važno, želimo stabilnost u regionu i to može da se postigne tako što će Kosovo formirati vojsku i obezbediti priznanja od drugih", kazala je.

U maju 2021. godine, trupe Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) su sa pripadnicima Nacionalne garde Ajove otišle u misiju u Kuvajt. To je prva misija KBS-a u inostranstvu.

Senatorka Ernst je rekla da će Nacionalna garda Ajove i dalje podržavati KBS ka njegovoj transformaciji u vojsku, koja će doprineti regionalnoj i svetskoj stabilnosti.

Skupština Kosova je 2018. usvojila zakonske promene za transformaciju mandata Kosovskih bezbednosnih snaga u oružane. Predviđeno je da transformacija traje deset godina, kako bi ove snage postale vojska.

"Verujem da su naši partneri u Kosovskim bezbednosnim snagama apsolutno spremni da učestvuju u drugim misijama sa Nacionalnom gardom Ajove. Važno je da pokažemo ne samo SAD, nego i svetu, da KBS napreduje ka pa putu transformacije u oružane snage. Imaju talenat i sposobnost, mogu da doprinesu svetu a ne da samo budu odbrambena zaštitna", rekla je.

Niko u regionu ne treba da se plaši vojske Kosova, navela je dalje senatorka Ernst.

"Niko ne treba da bude zabrinut zbog kosovske vojske. Cilj je da se obezbedi stabilnost u regionu, to je dobar cilj. To im to omogućava da daju veći doprinos globalnoj i međunarodnoj sceni, kao i da učestvuju u misijama i da pomažu državama u trenutku kada im je to potrebno. Mislim da je važno da Kosovo nastavi ovo putovanje", poručila je.

Infografika: Ko je na Zapadnom Balkanu najviše potrošio na vojsku u 2020.?

Stabilnost Balkana

Ernst je rekla i da je zemljama na Balkanu potrebna stabilnost koja će doneti novu perspektivu regionu.

Takva stabilnost bi, istakla je, na Kosovo dovela brojne kompanija koje su zainteresovane za ulaganje na Kosovu.

Tokom posete Kosovu, osim sa političkim predstavnicima, Ernst se sastala i sa zvaničnicima KFOR-a (Misija NATO-a na Kosovu), a posetila je i glavnu američku vojnu bazu na Kosovu - Bondsteel.

Tamošnjim vojnicima je poručila da je njihovo prisustvo na Kosovu od posebne važnosti jer "održavaju mir i stabilnost na Balkanu".

* Priredila: Sandra Cvetković