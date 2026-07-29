Ko plaća cenu paralelnih institucija na Kosovu?

Snežana Paunović, ministarka lokalne samouprave u Vladi Srbije, prijavljivala je primanja iz apotekarske ustanove u Peći na Kosovu, iako je ustanova ugašena. Ta saznanja utvrđena u javno dostupnim bazama podataka, nameću raspravu o institucijama Srbije na Kosovu, koje bi po Briselskom sporazumu iz 2013. godine, trebalo da se integrišu u kosovski sistem. O tome su u "Uvidu" govorili Rada Trajković, iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu, Naim Rašiti (Rashiti) iz Grupe za balkansku politiku i novinarke RSE Nevena Bogdanović i Sandra Cvetković.