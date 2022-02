Kosovo ublažilo mere u borbi protiv pandemije

Vlada Kosova je u petak olakšala mere u borbi protiv pandemije korona, pa tako više nisu potrebne tri doze vakcine za ulazak na teritoriju Kosova već samo dve ili negativan PCR test.



Ministar zdravlja Rifat Ljatifi je izjavio da je doneta odluka da se mere postepeno ublažavaju ali da cilj ostaje isti, odnosno da se radi na usporavanju širenja infekcije.



Prema novim merama, obavezno je nošenje maski, dok je kretanje građana zabranjeno od ponoći do pet sati ujutru. Do sada je zabrana kretanja bila na snazi od 22 časova.



Takođe se produžava rad ugostiteljskih objekata, koji će moći da rade do 23h, umesto do 21h kako je bilo do sada, a dozvoljava se i rad teretana.



Premijer Kosova Aljbin Kurti je na konferenciji za novinare rekao da su poslednje mere, koje su usvojene 21. januara, usporile širenje Omikron varijante.



Ns Kosovu je u poslednja 24 časa registrovano 1.853 slučajeva korona virusa od 9.253 testiranih uzoraka. Od posledica COVID-19 preminula je jedna osoba.



Trenutan broj akrivnih slučajeva je 31.084.



Dve doze vakcine od početka procesa vakcinacije do sada je primilo 807.383 gradjana Kosova.