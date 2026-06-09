Britanija upozorava Kosovo: Blokada ugrožava međunarodnu podršku

Kosovo rizikuje da izgubi međunarodni kredibilitet i podršku saveznika ako se politička blokada nastavi, upozorio je britanski ambasador u Prištini Džonatan Hargrivs (Jonathan Hargreaves), naglašavajući da je ustavni sistem zemlje izgrađen za saradnju, a ne za političku dominaciju.

U izjavi za RSE posle vanrednih parlamentarnih izbora 7. juna, on je čestitao građanima na učešću na izborima i pohvalio Centralnu izbornu komisiju (CIK) za organizaciju glasanja u kratkom roku.

Britanski diplomata je, međutim, primetio da politička kriza ozbiljno ugrožava budućnost Kosova.

"Kosovo bi trebalo da bude ponosno na svoju demokratsku istoriju od proglašenja nezavisnosti. Ujedinjeno Kraljevstvo je ponosno što je bilo uz Kosovo na svakom koraku. Ali, primetno niska izlaznost na nedeljnim izborima pokazuje da strpljenje građana političarima ističe", rekao je Hargrivs.

Izbori 7. juna održani su nakon što Skupština Kosova nije uspela da izabere predsednika zemlje, u skladu s odlukom Ustavnog suda.

To je bio treći izborni proces za manje od godinu i po dana, posle redovnih izbora 9. februara 2025. i vanrednih izbora 28. decembra.

Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, Pokret Samoopredeljenje aktuelnog premijera Aljbina Kurtija (Albin), osvojio je prvo mesto s oko 42 odsto glasova, zatim slede Demokratska partija Kosova (DPK) s oko 21 odsto, Demokratski savez Kosova (DSK) s oko 17 odsto, Alijansa za budućnost Kosova s oko sedam odsto i Srpska lista s oko 6 odsto.

Hargrivs je rekao da institucionalne krize i blokade koje traju već godinu i po dana ozbiljno štete poziciji Kosova na međunarodnoj sceni.

"Ovi zastoji rizikuju da oslabe kredibilitet i napredak Kosova na međunarodnom planu. Oni daju priliku protivnicima Kosova da ga predstave kao slabu i nestabilnu zemlju, dok saveznicima otežavaju da ga brane i podržavaju", rekao je britanski ambasador.

On je dodao da su Kosovu hitno potrebne politička stabilnost i funkcionalne institucije, naglašavajući da partije moraju da postignu dogovor o konstituisanju Skupštine, formiranju Vlade i izboru predsednika, kako bi zemlja mogla da donosi odluke i ostvaruje rezultate.

"Skupština je bila potpuno funkcionalna samo oko 10 nedelja od poslednjih 75 nedelja. Veliki deo tog vremena bio je posvećen procedurama, a ne uticaju na narod Kosova", rekao je Hargrivs, dodajući da je "od vitalnog značaja da se obezbedi brza sertifikacija rezultata, poštovanje volje birača i međupartijski dogovor o formiranju institucija".

Prema njegovim rečima, Kosovo ima snažan ustavni okvir koji podstiče saradnju umesto dominacije, ali njegovo funkcionisanje zavisi od spremnosti političkih lidera na kompromis i saradnju.

Posle objavljivanja rezultata, Kurti je ostavio otvorenu mogućnost za pregovore s drugim političkim predstavnicima, ali bez jasnih signala o brzom dogovoru.

Predsednik DPK-a Bedri Hamza rekao je da ne isključuje nijednu stranku iz saradnje za formiranju novih institucija, dok je lider DSK-a Ljumir Abdidžiku (Lumir Abdixhiku) kao uslov za razgovore postavio da Vjosa Osmani bude predsednica.

Pozive za brzo formiranje institucija dan ranije uputile su i ambasade ostalih zemalja Kvinte – Nemačka i Italija.

"Potreban nam je snažan partner s kojim možemo da sarađujemo. Napredak na putu ka integracijama u EU zavisi od svih političkih aktera, da ostave po strani svoje razlike i rade zajedno u najboljem interesu zemlje", navela je nemačka ambasada za RSE.

Italijanska ambasada je saopštila da podstiče sve političke lidere da se uključe u konstruktivan dijalog i rade zajedno za dobrobit zemlje i njene budućnosti.

Američka i francuska ambasada nisu odgovorile na upit RSE za komentar.