Raste broj zaraženih korona virusom u BiH

Nakon perioda zatišja, registriramo blagi porast broja slučajeva korona virusa, saopćio je dr. Sanjin Musa, član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Brojevi reflektiraju stanje u Evropi gdje se od sredine juna bilježi ovaj porast, a koji je potaknut pojavom podlinija omikron varijante, dodaje Musa.



Za te podlinije, nazvane BA.4 i BA.5, karakteristično je da pokazuju "imunološki bijeg" od postojeće zaštite bilo da je riječ o zaštiti stvorenoj vakcinacijom bilo da je riječ o prirodnom preboljenju COVID-19, naveo je Musa nakon sjedice Kriznog štaba.



"Primjećujemo da su među ovim slučajevima i osobe koje su preboljele BA.1 omikron varijantu korona virusa koja je bila prisutna početkom januara 2022. godine."

Govoreći o vakcinaciji u Federaciji BiH, Musa je rekao da je prema zvaničnim podacima nešto više od 30 posto stanovništva potpuno vakcinisano, a da je jedan dio stanovnika vakcinisan u drugim zemljama te se procjenjuje da je ukupno oko 50 posto stanovništva primilo dvije doze.



Trećom dozom je u Federaciji BiH zvanično vakcinisano sedam posto stanovništva, a od maja ove godine dostupna je i četvrta doza za osobe koje se žele revakcinisati i do sad je to ukupno učinilo 50-ak osoba.



Federalni zavod za zdravstvo trenutno raspolaže s oko 400.000 vakcina protiv korona virusa, mRNK vakcinama dva poznata proizvođača, te inaktiviranim vakcinama.



"Do sad je otpisano oko pola miliona vakcina i one će biti uništene u skladu sa zakonskom procedurom", kazao je Musa.

Dr. Goran Čerkez, pomoćnik za javno zdravlje entitetskog ministra zdravstva, rekao je kako 27 zemalja Evropske unije tokom posljednje sedmice bilježi rast od 40 posto u odnosu na prethodnu kao i povećanu smrtnost.



"U više od 87 posto slučajeva riječ je o smrtnosti osoba iznad 65 godina. Evidentno je brzo širenje, ali su kliničke slike relativno blaže. Krizni stožer je odlučio da mjere koje postoje, a one se odnose samo na zdravstveni sektor, produžimo za još 60 dana", kazao je Čerkez.



Dodao je da "nema mjesta za paniku" te da se "nećemo vraćati na ono doba s početka pojave korona virusa", kao i da "sad znamo kako se virus širi i kako se terapijski djeluje".



"Savjetujemo osobama koji su imunokompromitirani ili imaju kroničnu bolest da prime i četvrtu dozu. Što se tiče mjera za stanovništvo, nitko nikome ne brani da nosi maske u gužvama ili da ne ide u velike gužve", rekao je Čerkez.

Na današnjoj sjednici Kriznog štaba Ministarstva zdravstva FBiH se govorilo i o majmunskim boginjama. Čerkez je naglasio da u BiH nije do sad zabilježen nijedan slučaj tih boginja.

Dijagnostika se može raditi u laboratoriji Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

"Sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO) smo dogovorili nabavku testova koje već danas imamo. Sa WHO smo dogovorili, ako bude potrebno potvrđivanje tih testova da to možemo raditi u Amsterdamu. Spremni smo od početka. Što se tiče liječenja, to je bolest koja se pojavila 1970-ih i sve informacije o njoj imamo", kazao je Čerkez i dodao da se ta bolest i COVID-19 ne mogu uspoređivati.

Prema službenim podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, u ovoj zemlji je od početka pandemije 2020. godine do 4. jula 2022. provedeno blizu 1,8 miliona testova na korona virus.

Potvrđen je ukupno 379.041 slučaj infekcije. Preminulo je 15.807 osoba.