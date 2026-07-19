U Kirgistanu je poligamija nezakonita, ali su nezvanični drugi brakovi česta pojava

U Kirgistanu je poligamija zabranjena zakonom, ali je u pojedinim zajednicama i dalje rasprostranjena praksa da muškarci imaju više supruga. Nodira, majka petoro dece, kaže da se njen muž oženio drugi put bez njenog pristanka i da sada pokušava da je izbaci iz porodične kuće. Iako zakon zabranjuje poligamiju, verski lideri u nekim sredinama i dalje obavljaju takve brakove, koji uživaju društveno prihvatanje uprkos tome što nisu priznati pred državom. (Kunduz Kyzylzharova, Azattyq Asia)