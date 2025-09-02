Policija u racijama kaznila desetine žena zbog nošenja nikaba u Kirgistanu

Policija u Kirgistanu izrekla je visoke kazne i službena upozorenja stotinama žena koje nose nikab, veo za lice koji je zabranjen u ovoj zemlji s muslimanskom većinom.

Najmanje 29 žena kažnjeno je s po 20.000 soma (230 dolara) zbog kršenja zabrane nikaba, koja je stupila na snagu ranije ove godine, saopštila je policija.

Žene su zaustavljene tokom racija u južnoj regiji Oš i jugozapadnoj provinciji Džalal-Abat, gdje lokalne vlasti, policija i sigurnosne službe provode racije kako bi provele zabranu.

Prema podacima regionalne policije, policajci su u prva dva dana racija u Ošu u aprilu zaustavili oko 300 žena koje su nosile nikab u javnosti.

Kirgistan je ove godine usvojio zakon kojim se efektivno zabranjuje nikab, koji pokriva cijelo lice osim očiju. Zakon propisuje novčanu kaznu za nošenje ove odjeće u javnosti.

Zakon, koji je potpisao predsjednik Sadir Japarov, ne spominje eksplicitno nikab, lokalno poznat kao "parandža". Ali zabranjuje "odjeću koja onemogućava identifikaciju osobe u vladinim uredima i javnim prostorima" - eufemizam koji se često koristi u Centralnoj Aziji za opisivanje nikaba.

Zabrana se ne odnosi na hidžab, islamski maramu za glavu koja pokriva kosu i vrat, ali ostavlja lice vidljivim.

Nikab je postao popularan u Kirgistanu, posebno u Ošu i Džalal-Abatu, tokom protekle decenije. Racije su prvenstveno bile usmjerene na ove dvije provincije.

Podizanje svijesti o zabrani nikaba

Kampanja za provođenje zabrane nikaba uključivala je racije na ulicama, kao i aktivnosti informisanja javnosti i podizanja svijesti od aprila, prema regionalnim vlastima.

Pripadnici policije, uključujući policajke, dijelili su letke i održavali sastanke sa stanovnicima kako bi objasnili zakon.

Veliki TV ekrani postavljeni u javnim prostorima u okruzima Kara-suu, Uzgen i Nukat u regiji Oš prikazivali su video klipove koji informišu ljude o zabrani i kazni.

Vlasti su saopštile da su razgovarale sa oko 300 žena koje su nosile nikabe u dvodnevnoj raciji u Ošu, glavnom gradu provincije Oš. Oko 80 žena sa velom zaustavljeno je u još jednoj dvodnevnoj raciji koja se tamo dogodila u julu.

Žene su upozorene, navode iz policijske uprave Oša, koja je saopštila da su gradski sud u Ošu, regionalni ured Državnog komiteta za nacionalnu sigurnost i državna Agencija za vjerske poslove i međuetničke odnose bili aktivno uključeni u kampanju.

Prema policijskim izvještajima, 22 od 29 žena kojima su izrečene novčane kazne bile su stanovnice grada Oša.

Ostalih sedam zaustavljeno je na otvorenim lokacijama u susjednoj regiji Džalal-Abat tokom operacije "Nikab" u avgustu.

Sigurnosna prijetnja?

Sve veća popularnost nikaba u Kirgistanu izazvala je zabrinutost kod nekih lokalnih političara i javnih ličnosti koji ga nazivaju sigurnosnom prijetnjom.

Drugi tvrde da nikab tradicionalno nije dio kirgistanske kulture.

Parlament i kirgistanski mediji raspravljaju o odnosu prema nikabu u društvu već više od deset godina.

Kirgistanksa muslimanska duhovna uprava, koju podržava država, javno podržava stav vlade. Navodi se da je "hidžab obavezan (za muslimanke), ali nikab nije."

Međutim, kritičari ove zabrane kažu da ona otuđuje žene koje se odluče nositi nikab i ograničava njihovu slobodu.

Nikab je zabranjen u drugim centralnoazijskim državama koje su takođe zabranile i hidžab u školama i na radnim mjestima.

Kirgistan je jedina zemlja u regiji koja dozvoljava hidžab u školama i vladinim uredima.