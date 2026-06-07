Tema RSE bila je zašto je Kini potrebna Srbija. Sagovornici su bili Vuk Vuksanović, predavač iz oblasti spoljne politike i velike strategije na Odeljenju za ratna studije King’s Collegea u Londonu, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda.