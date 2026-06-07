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Zašto je Kini potrebna Srbija?

Zašto je Kini potrebna Srbija?
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Zašto je Kini potrebna Srbija?

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Tema RSE bila je zašto je Kini potrebna Srbija. Sagovornici su bili Vuk Vuksanović, predavač iz oblasti spoljne politike i velike strategije na Odeljenju za ratna studije King’s Collegea u Londonu, i Igor Novaković, direktor istraživanja Centra za međunarodne i bezbednosne poslove iz Beograda.

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