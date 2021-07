Vodeće partije u BiH lakše sarađuju sa kineskim komunistima nego međusobno

Stranka demokratske akcije (SDA), na čijem je čelu Bakir Izetbegović i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koju predvodi Milorad Dodik, već godinama imaju dijametralno suprotne stavove o najvažnijim političkim pitanjima u zemlji. No, na vanjskom planu ga pronalaze.

Ove dvije političke partije ostvarile su Sporazum o saradnji sa Komunističkom partijom Kine (KPK).

O saradnji SAD i kineskih komunista

Razlog za saradnju ove dvije političke stranke, obje su na vlasti u Bosni i Hercegovini(BiH), Halid Genjac, generalni sekretar SDA nalazi u interesnoj sferi.

SDA je vodeća partija Bošnjaka u BiH a Genjac za Radio Slobodna Evropa (RSE) kaže kako je “SDA zainteresovana da određene interese u saradnji sa Kinom ostvari u korist BiH”, navodeći kako je “SNSD vjerovatno zainteresovan da određene interese ostvari za entitet Republika Srpska(RS)”.

Prema njegovoj ocjeni, “saradnja ove dvije partije sa KPK nije suprotstavljena sa vrlo različitim gledištima o ukupnim odnosima i ustavno pravnom aranžmanu u BiH, koje baštine ove dvije partije”.

„Kineska vanjska politika poznata je po tome što se ne miješa u unutarnja pitanja i od svih drugih očekuju da se ne miješaju u njihova unutarnja pitanja. I uglavnom se njihova nastojanja baziraju na ekonomiji i privredi i tu imaju velike ambicije. E, sada pitanje je vještine stanja i potreba da se ta saradnja ostvari u obostranu korist“, kaže Genjac za RSE.

Kina nastoji, dodaje Genjac, da u regiji, a time i u BiH, ostvari određene ekonomske ciljeve.

„Oni su vrlo zainteresovani da imaju kontakte sa SDA što je razumljivo s obzirom da je SDA jedna od ili najznačajnija politička snaga u BiH“, kaže on.

SDA je sporazum o saradnji sa jedinom političkom partijom u Kini potpisala, prema riječima Halida Genjca, početkom dvijehiljaditih godina, i od tada saradnja traje u različitim formatima.

Uglavnom je, kako naglašava, riječ o saradnji u oblasti ekonomskih odnosa.

Utiče li saradnja stranaka na kineske investicije?

Član Glavnog odbora SNSD-a, Denis Šulić, za RSE objašnjava da saradnja sa KPK znači saradnju sa Narodnom Republikom Kinom u kojoj vlada jednopartijski sistem, te da to može uticati i na veće kineske investicije.

„Samo ću Vas podsjetiti da u BiH, ne samo u RS, je značajan kineski faktor izgradnja Bloka 7 termoelektrane u Tuzli, koja je sada, ja mislim, najveća inostrana investicija u BiH. Trenutno sa kineskim partnerima u RS pregovaramo o izgradnji autoputa Banjaluka-Prijedor pod koncesijom, također, mnogi drugi projekti iz oblasti energetike su otvoreni sa našim kineksim partnerima“, kaže on.

SNSD je vodeća partija bosanskih Srba na čijem čelu je Milorad Dodik, predsjedavajući Presjedništva BiH.

Sporazum o saradnji ta stranka je sa KPK potpisala 2016. godine i od tada, prema njegovim riječima „održavaju čvrste, dobre i prijateljske veze“.

Na pitanje kako potpuno suprotstavljene stranke na domaćoj političkoj sceni potpisuju sporazume o saradnji sa KPK, sa kojom su i SDA i SNSD ideološki različite, Šilić ne odgovara direktno.

„Kina ulaže i u Federaciju BiH, i mi iz RS nikada nećemo reći da neki projekat ne treba da se realizuje u Federaciji, nego se radujemo i želimo da se realizuje što više projekata“, dodaje on.

Ukupna vrijednost kineskih projekata u BiH je 1,93 milijarde eura, i po vrijednosti investicija BiH se nalazi na četvrtom mjestu u Centralnoj i Istočnoj Evropi, a druga je u užoj regiji.

Svi kineski projekti u BiH odnose se na infrastrukturu, navodi u prvoj bazi podataka kineskih investicija u Centralnoj i Istočnoj Evropi koji je u aprilu pripremila i objavila organizacija civilnog društva Estima, u saradnji sa organizacijama civilnog društva iz drugih zemalja Centralne i Istočne Evrope.

Kina nastoji da širi uticaj u regiji, pa tako i u BiH

Na online samitu, održanom 6. jula, povodom 100 godišnjice KPK, učestvovalo je oko 50 članova SNSD-a, dok je iz SDA bilo prisutno njih pet. Pored ove dvije partije samitu su prisustvovali i predstavnici Ujedinjene Srpske i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH.

„Komunistička partija Kine sigurno želi da širi svoj uticaj, ako sam dobro ispratio. Juče je bilo preko 550 političkih partija iz različitih dijelova svijeta, a to pokazuje prevashodno opredjeljenost Kine da razgovara sa različitim partijama u izgradnji novog svijeta“, vjeruje Denis Šulić iz SNSD-a.

Kina pokušava preko najvećih političkih stranaka ostvariti ekonomski uticaj, navodi profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.

„Imajući u vidu neka strateška ulaganja koja su već na sceni u ovom dijelu svijeta naravno da je Kini u interesu da preko srodnih autoritarnih političkih grupacija, još ako su na vlasti, a jesu u svim bivšim jugoslovenskim republikama, ostvaruju i plasiraju svoje investicije koje će na određeni duži period kineski interes učiniti prisutnijim na ovom području“, kaže on za RSE.

Sarađuju li autoritarni sa autoritarnima?

Mujkić smatra da saradnja sa jednom krajnje autoritarnom i iliberalnom strankom, poput Komunističke partije Kine, najviše govori o strankama koje sa njom potpisuju sporazume.

„To se nažalost uklapa u opći trend iliberalnih političkih organizacija u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Definitivno kada govorimo o afinitetima, to nam na najbolji način govori o tome kako oni politička djelovanja zamišljaju“, kaže Mujkić za RSE.

Podsjeća da Kina na sve načine pokušava, najprije kapitalom, da bude prisutna u Evropi.

„A gdje je to najbolje nego u onim dijelovima Evrope koji su u takozvanoj sivoj zoni, koji još uvijek nisu ni tamo ni ovamo“, dodaje on.

Mogu li političke partije uticati na državne odluke?

Halid Genjac, generalni sekretar SDA kaže kako je Narodna Republika Kina zainteresovana za saradnju sa svim relevantnim političkim subjektima u regionu pa time i u BIH.

„Prije svega se radi o tome da država BIH ima određenu ekonomsku saradnju i onda da SDA putem svojih kadrova u institucijama utiče na ostvarivanje određenih ekonomsih projekata ekonomskih i privrednih ciljeva“, objašnjava on.

Na pitanje da li to onda znači da se preko kadrova njegove i ostalih stranaka u institucijama vlasti, koje imaju sporazum sa KPK može uticati na širenje ekonomskog uticaja odgovara da takve odluke, ipak, donose institucije BiH.

„Ne bih ja rekao da saradnja političkih predstavnika SDA i KPK ima neki značajan uticaj na odnos izabranih članova institucija BIH u donošenju konačnih odluka u vezi privredne saradnje sa Kinom. Dakle, tu prije svega se rukovodi interesima države, stanju na tržištu, odnosima Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država i to su ti ključni elementi po kojima se ravnaju predstavnici institucija“, dodaje Genjac.

Prema njegovom mišljenju, bez obzira na to što Kina ima vrlo velike ambicije i u region, pa time i u BIH kada je ekonomija u pitanju, "sastanci sa političkim subjektima imaju simbolički značaj u smislu određenih političkih poruka koje mogu imati ili ne nekog značajnog efekta".

Različiti ideološki, vezuje ih interes

Dekan Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sead Turčalo za RSE kaže, kako sporazume koje su sa KPK potpisale dvije bosanskohercegovačke političke stranke gleda iz perspektive "suštinskog prepoznavanja rasta i utjecaja Kine u ovom dijelu Evrope".

„Zapravo se radi o ideološki različitim političkim strukturama, ali o nekom vjerovatno pragmatičnom interesu koji na kraju krajeva unutar te suradnje i ne možemo očekivati da će dolaziti do nekih političkih razmirica. Za mene su razlozi potpisivanja tih sporazuma pragmatični, jer jedina je opcija, ako hoćete da sarađujete sa Kinom, politički da sporazum potpišete sa jedinom partijom koja tu postoji. Ne bih to tumačio iz bilo koje druge perspektive“, kaže on za RSE.

Za bivšeg bosanskohercegovačkog ambasadora u Kini Amela Kovačevića, suština saradnje različitih političkih partija iz cijelog svijeta sa KPK je želja da se ostvari politička, ekonomska i kulturološka saradnja između Kine i tih država.

„Ne vidim to kao neku internacionalu ili nešto slično tome. Dakle, to apsolutno nema veze sa nekom ideološkom ili političkom platformom oko koje se dogovaraju političke partije već saradnji između zemalja“, kaže on za RSE.

Komunistička partija Kine 1. jula obilježila je 100 godišnjicu postojanja, a jedan od skupova posvećen tome bio je online samit na kojem je učestvovalo preko 500 političkih organizacija iz cijelog svijeta, među njima i stranke iz BiH.

Kovačević kaže da KPK na takve skupove obično poziva predstavnike najvećih političkih partija iz svih zemalja koje s njima imaju diplomatske odnose i sve partije sa kojima imaju određenu saradnju.