Najmanje četiri osobe ubijene u napadu na Kijev

Rusija je ispalila hipersoničnu raketu na grad u oblasti Kijeva zajedno sa stotinama dronova i drugih projektila, u jednom od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu u posljednje vrijeme. Najmanje četiri osobe su poginule.

Vatrogasci su se borili da ugase požare na zgradama u više dijelova Kijeva, dok su spasioci u ruševinama stambenih zgrada tražili preživjele.

Najmanje dvije osobe su poginule u glavnom gradu, a više od 77 je ranjeno, uključujući dvoje djece, rekao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko. Još dvije osobe su poginule u široj kijevskoj oblasti.

U napadu, koji je uključivao više od 600 dronova, Rusija je također upotrijebila najnoviju hipersoničnu, nuklearno sposobnu raketu Orešnik kako bi pogodila Bilu Cerkvu, grad oko 80 kilometara južno od Kijeva.

Ovo je treći put da je Rusija upotrijebila Orešnik protiv ukrajinskih ciljeva; jednom u gradu blizu poljske granice, a drugi put u centralnom gradu Dnjipro. Ovo je prvi put da je raketa ispaljena na Kijevsku oblast.

Rusko Ministarstvo odbrane je također saopštilo da je napad Orešnikom bio i odmazda za "ukrajinske terorističke napade na civilnu infrastrukturu."

Komentar se, izgleda, odnosio na napad na školski dom prošle sedmice u ruski okupiranoj ukrajinskoj regiji, u kojem je kako su rekli zvaničnici ubijeno više od deset osoba. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da se radi o "terorizmu".

Napad na Kijev je uslijedio nakon upozorenja Zelenskog i američke ambasade u Kijevu da je moguć veliki napad, uključujući moguću upotrebu Orešnika, te poziva građanima da potraže zaklon.

Specifičnost upozorenja sugeriše da je zapadna obavještajna služba unaprijed otkrila pripreme za lansiranje rakete ili je bila upozorena od strane Moskve.

Širom zemlje, u ruskim napadima ranjeno je 12 ljudi u Harkovskoj oblasti, 11 u Čerkaskoj oblasti i sedam u Dnjepropetrovskoj oblasti, rekli su zvaničnici.