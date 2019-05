Zatvorenici izdržavaju kazne društveno-korisnim radom

Alternativnom krivično-pravnom sankcijom rad za opće dobro počiniocima krivičnih djela, za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, omogućena je zamjena zatvorske kazne za društveno-korisni rad u trajanju od deset do devedeset radnih dana.

U Bosni i Hercegovini ova mogućnost nije dovoljno iskorištena, a kao dobar primjer može poslužiti Unsko-sanski kanton (USK) u kojem se već godinama uspješno primjenjuje institut alternativne sankcije.

Rusmir Jašarević svakodnevno radi na čišćenju i uređenju javnih površina u Cazinu i tako, po zakonu, vraća dug zajednici jer je počinio krivično djelo.

"Dobio sam rad da radim zbog krivičnog djela šumska krađa. Bilo je oko 4-5 metara drva, dobio sam pet mjeseci zatvora i ponudli su mi rad – dobio sam 45 dana rada. Primio sam to i počeo sam raditi . Ovdje prije prođe dan. U zatvoru sporo prolazi vrijeme, bio sam isto zbog toga", kaže on za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Sretan je Rusmir i zbog fiksnog radnog vremena, slobodnih vikenda, svakodnevno je sa porodicom. Marljivo radi i najviše bi, kaže, želio da se zaposli upravo u "Čistoći" gdje su takođe zadovoljni kako njegovim radom tako i primjenom alternativne sankcije rad za opće dobro na slobodi u cjelini.

"Rusmir Jašaragić on je pravi, došao je 8. aprila i uklopio se u našu ekipu", naglašava za RSE radnik Javnog komunalnog preduzeća (JKP) "Čistoća", Dževad Lepuzanović.

Sedin Šišić, direktor JKP "Čistoća" Cazin, kaže kako je je zadovoljan svim zatvorenicima koji su do sada radili u tom poduzeću.

"Do sada je kroz 'Čistoću' prošlo 20 lica iz te kategorije. Mi praktično nismo imali nikakvih problema , oni dođu, odrade, to bude mjesec ili dva najviše tri mjeseca, to im bude zamjena za boravak u zatvoru i smatram da je ovo dobra praksa", ističe Šišić za RSE.

Dvadesetak osuđenika prošlo je i kroz cazinski Vodovod, gdje svakodnevno dolazi i Rusmirov brat Muhamed. Zamjena zatvorske kazne od četiri mjeseca sa 30 dana rada za opće dobro na slobodi za njega je bila odlična prvenstveno zbog porodice.

"U šumi sam sjekao drva, uhvatio me lugar, zapisao i predao me na sud, ja tražio rad na sudu", priča Muhamed.

Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počinioci djela, za koja je predviđena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, a uglavnom se radi o imovinskim deliktima i nedozvoljenom posjedovanju narkotičkih sredstava ,upućuju, nakon njihovog pristanka, na društveno-korisni rad u trajanju od deset do devedeset radnih dana.

Za implementaciju je zaduženo kantonalno Ministarstvo pravosuđa koje je potpisalo ugovore sa 18 poslodavaca i organiziralo obuku 82 povjerenika koji rade sa osuđenicima.

"Nakon obavljanja razgovora predstavnika Ministarstva i osuđenog lica, pristupa se procesu, ljekarsko uvjerenje za to lice i raspoređujemo na određeno radno mjesto. Najčešće su to pomoćni poslovi u okviru vodovoda, znači čišćenje i održavanje naših objekata oni praktično dolaze svakodnevno, rade koliko i naši radnici, u istom radnom vremenu od 7 do pola 4 i znači izvršavaju obaveze koje zamjenjuju tu zatvorsku kaznu", objašnjava za RSE povjerenik u JKP "Vodovod" Cazin, Mirhad Pjanić.

Poslodavci dobijaju besplatne radne sate, osuđenici mogućnost resocijalizacije. Čak je bilo i slučajeva zapošljavanja osuđenika nakon izvršenja sankcije, a ne treba zaboraviti ni financijske efekte za državu, kaže za RSE Asim Dizdarević, ministar pravosuđa USK i zaključuje:

"Uzimajući u obzir da su to ogromna sredstva i da jedan dan u zatvoru po pritvoreniku košta od 80 do 100 KM (oko 50 eura), i ako imamo u 2018. godini preko presuđeno preko 3.500 dana utvrđenih zatvorskih kazni, a više od 80 posto presuda u 2018. godini smo proveli putem instituta alternativne krivično-pravno sankcije rad za opće dobro, dovoljno govori u efektima i uštedama u budžetu koje postižemo s jedne strane, a s druge postiže se istinska svrha kažnjavanja."