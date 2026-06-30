Pristup kazahstanskim sajtovima RSE misteriozno 'ugušen' posle istraživačke priče

"Pristup sajtu nije moguć".

Poslednjih nedelja, ovo je poruka koja se pojavljuje na ekranima kazahstanskih korisnika kada pokušaju da pristupe sajtovima kazahstanskog i centralnoazijskih servisa RSE na ruskom jeziku.

Kazahstanska Vlada navela je da nema nikakve veze s prekidima, koji su počeli 18. maja, dana kada je Radio Azatik (Kazahstanski servis RSE) objavio istragu koja ukazuje na veze između članova porodice predsednika Kasima-Žomarta Tokajeva i VD Stroj-Inženjeringa, privatne kompanije koja dobija velike državne ugovore.

Kazahstansko Ministarstvo kulture i informisanja i Ministarstvo za veštačku inteligenciju i digitalni razvoj objavili su 3. juna zajednički odgovor na upit RSE u kojem se navodi da nisu preduzeli nikakve mere protiv Radija Azatik i Azatik Azija.

Otvorena opservatorija za mrežne interferenciji (OONI), međutim, saopštila je da njena analiza pokazuje "trajnu anomaliju" za domene azattyq.org i azattyqasia.org koja se ne može pripisati tehničkom kvaru. OONI sa sedištem u Rimu je neprofitna globalna zajednica koja prati cenzuru interneta širom sveta.

"Na osnovu prikupljenih podataka, možemo reći da definitivno postoje znaci koji su u skladu s namernom šemom blokiranja, što se može videti iz OONI merenja", rekao je izvršni i tehnički direktor OONI-ja Arturo Filasto.

Inženjer RSE koji je pokušavao da reši problem koji traje nedeljama rekao je da je "gotovo nemoguće utvrditi identitet organizatora takvog napada, jer se obično izvode korišćenjem velikog broja kompromitovanih uređaja".

Najčešći tip blokiranja koji je OONI zabeležio je prekid veze brauzera sa sajtom pre nego što se stranica otvori.

Filasto je rekao da se čini da se blokiranje sprovodi tehnologijom dubinske inspekcije paketa (DPI). Korisniku to izgleda kao jednostavna greška u povezivanju bez ikakvog objašnjenja, kao da sajt jednostavno ne radi.

Istovremeno s napadima na sajtove RSE, pokušana su brisanja sadržaja na njihovim nalozima na društvenim mrežama. Posle žalbi na "kršenje autorskih prava" podnetih s lažnih naloga, Meta je uklonila objave Azatik i Azatik Azija o VD Stroj-Inženjering. Gugl (Google) je uklonio članke iz rezultata pretrage zbog sličnih žalbi.

Takve prakse nezvaničnog, ili takozvanog skrivenog blokiranja, široko su rasprostranjene, posebno kada je u pitanju ograničavanje pristupa sadržaju iz političkih razloga, dodao je Filasto.

Istraga Radija Azatik pokazala je da su među osnivačima i menadžerima VD Stroj-Inženjeringa ljudi povezani sa sestrom i nećacima kazahstanskog predsednika.

Na primer, Bagdat Omiržanova je bila suosnivačica od 2020. do 2023. godine. Sada vodi kompanije koje su ranije bile u vlasništvu Karlige Izbastine, Tokajeve sestre. Rustam Karagoišin, bivši direktor kompanije VD Stroj-Inženjering, radio je više od 10 godina u kvazi-javnom sektoru s Kanišom Izbastinom, Tokajevim nećakom.

Iako je istraga ukazala na prethodne veze, nije tvrdila da su bivši osnivači trenutno povezani s građevinskom kompanijom.

Radio Azatik je pokušao da kontaktira Izbastinija, Omiržanovu i Karagoišina, ali su upiti ostali bez odgovora.

Dva dana posle objavljivanja istrage, Azamat Usimbekov, sadašnji osnivač VD Stroj-Inženjeringa, rekao je u video intervjuu za kazahstanski medij Ulismedia da nije upoznat s prethodnim osnivačima kompanije ili predsednikovim rođacima i da nikada nije lično sreo Tokajeva.

Ovo nije prvi put da su Sajtovi RSE u Kazahstanu izgleda bile mete.

U aprilu 2023. godine, OONI je istražio izveštaje da su isti sajtovi RSE u Kazahstanu bili "ugušeni" u toj zemlji u mesecima koji su prethodili vanrednim izborima u novembru 2022.

Međunarodne grupe za ljudska prava takođe su primetile da Kazahstan često blokira ili ograničava pristup društvenim mrežama. U godišnjem izveštaju za 2025. godinu o nivou slobode interneta širom sveta, Fridom haus (Freedom House) je definisao Kazahstan kao "neslobodnu" zemlju.

Trenutno blokiranje sajtova RSE uticalo je i na onlajn medij Fergana.media, koji je preneo istragu o VD Stroj-Inženjeringu.

Prema rečima Daniila Kislova, glavnog urednika Fergane, Meta je obrisala njegove lične objave o istrazi Azatika i blokirala mogućnost monetizacije njegovih stranica.

"Objavio sam nekoliko postova posvećenih istrazi Azatika Azije o poslovanju okruženja i rođaka Tokajeva", rekao je on. Zatim je dobio poruke "od Mete da je neki korisnik sa apsolutno izmišljene adrese xbm9888@aol.com, koji sebe naziva Azatik Azija, polagao prava na moje objave, što je Meta odmah blokirala, pa čak i lišila me mogućnosti da monetizujem svoj fid".

Posle pobede na vanrednim izborima u novembru 2023. godine, Tokajev je potpisao kontroverzni i nejasno formulisan zakon koji omogućava vlastima da zatvore društvene mreže i platforme za razmenu poruka s ciljem zaštite korisnika od sajber maltretiranja.

Internet stručnjaci i aktivisti kritikovali su zakon, navodeći da će vlastima dati strožu kontrolu nad društvenim mrežama i porukama.

Aktivisti za ljudska prava optužili su kazahstanske vlasti da namerno koriste "nejasane formulacije" u zakonima kako bi se suzbile drugačija mišljenja.

Dijana Okremova, šefica Pravni medija centar u Astani, ukazuje da su politički sadržaji i materijali koji kritikuju vlasti sve više pod napadima.

"Ovo postaje uobičajeno. I nikada ne možete predvideti zašto bi vaš nalog mogao biti blokiran, šta će se smatrati nekom vrstom opasne informacije", rekla je Okremova.