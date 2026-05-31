'Ovo više na liči na školu': Šta se dešava sa najstarijom gimnazijom u Novom Sadu

Suspendovani profesori, trećina nastavnika na bolovanju zbog pritisaka uprave, zaključavanje đaka u školi i najave roditelja o masovnom ispisivanju učenika.

Ovako izgleda kraj školske godine u najstarijoj novosadskoj gimnaziji "Jovan Jovanović Zmaj" u koju ide preko 1000 đaka.

"To apsolutno više ne liči na školu. Naša deca od 15 do 19 godina preživljavaju ovo svaki dan. Uopšte nije lako, jako se loše osećaju", rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) Tamara Injac majka dvoje učenika te gimnazije.

Sve je počelo nakon pogibije 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu kada se deo nastavnika i učenika srednjih škola priključio studentima u blokadi fakulteta, optužujući vlast da je odgovorna za nesreću.

Od tada traje spor direktora škole Radivoja Stojkovića i dela profesora, roditelja i đaka koji mesecima protestuju nezadovoljni odlukama uprave koje su, pored ostalog, dovele do toga da učenici umesto u matičnoj, nastavu pohađaju u zgradama drugih novosadskih škola.

Kriza je produbljena nakon što je 21. maja suspendovano petoro profesora zbog štrajka i učešća na protestima.

"Direktor se na suspenziju odlučio nedelju dana pred završetak školske godine. Time je ugrozio učenike koji treba da popravljaju ocene, koji treba da polažu maturske ispite", smatra Tamara Injac.

Nekoliko dana kasnije više od 30 profesora otvorilo je bolovanje.

"Mislim da smo sad došli do granice u kojoj kolege više ni psihički, ni fizički ne mogu da izdrže pritisak koji se dešava posle naše suspenzije i pritisaka koje trpimo u školi", kaže za RSE jedna od suspendovanih profesorki Rima Grujić.

Učenici su 28. maja stupili su u dvodnevni bojkot nastave navodeći da ne žele školu koja je "na rubu propasti".

Uprava škole i direktor nisu odgovorili na pitanja RSE o tome imaju li plan kako da reše krizu i kako odgovaraju na optužbe roditelja i profesora.

Stojković je na konferenciji za novinare 28. maja kazao da će ispuniti zahtev roditelja i đaka i nastavu vratiti u matičnu školu do septembra.

Na pitanje da li će preduzeti neke mere u vezi sa problemima sa kojima se suočava ova škola, nisu odgovorili ni iz Ministarstva prosvete.

Kako je počela kriza?

Nesuglasice su počele krajem 2024. godine.

Tadašnji premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je da je njegov sin, koji je u tom momentu bio đak Jovine gimnazije "nateran da izađe sa nastave" na jedan od komemorativnih skupova koji su se tih dana održavali u pomen žrtvama pada nadstrešnice Železničke stanice.

Usledilo je izvinjenje uprave škole Vučeviću. Tome su se usprotivili većina profesora i đaka.

Učenici su blokirali školu na nekoliko nedelja tražeći od direktora gimnazije, koji je i javno podržao vlast Srpske napredne stranke, da povuče Izvinjenje.

Od tada deo profesora, roditelja i učenika optužuje direktora za pritiske , niz nezakonitih poteza i urušavanje kvaliteta školovanja.

Uprava to odbacuje i drugu stranu optužuje za "narušavanje ugleda" škole.

Suspendovani profesori

Direktor škole Radivoje Stojković je 21. maja suspendovao petoro profesora koji predaju u dvadesetak odeljenja u školi.

Kaže da to nije bio čin odmazde, već njegova "zakonska dužnost", po nalogu prosvetne inspekcije, nakon vanrednog inspekcijskog nadzora nad radom škole.

Profesorka Rima Grujić kaže da u rešenju piše da su ona i njene kolege, pre svega, suspendovani zbog toga što su odlazeći na štrajkove upozorenja ispred škole "ugrozili bezbednost đaka" i nisu obezbedili minimum procesa rada.

"Ako je nama kao profesorima nešto bilo važno, to je pre svega bezbednost učenika", kaže Rima Grujić.

Deo profesora štrajkove organizuje od septembra 2025, želeći da time, pored ostalog, ukažu na probleme sa uslovima rada i organizacijom nastave, kao i na neophodnost hitnog rešavanja pitanja nastavnog prostora.

"Mi smo svaki štrajk upozorenja najavili i time direktora obavezali da obezbedi minimum rada", dodaje.

Iako uprava tvrdi da suspenzija profesora neće ugroziti završetak školske godine, deo roditelja je zbog ove odluke zatražio od pokrajinskog sekretara za obrazovanje smenu Stojkovića.

"Imate decu kojima je maturski rad iz hemije i čija mentorka je suspendovana", kazala je Tamara Injac.

Iz Pokrajinskog sekretarijata nisu odgovorili na upit RSE u vezi sa odlukom po zahtevu dela roditelja koji su najavili da će ispisati decu iz te škole ukoliko Stojković ne bude smenjen.

Direktor novosadske gimnazije se u martu 2025. pojavio u Pionirskom parku u Beogradu gde se, kao odgovor na studentske blokade, okupljala grupa koja je sebe nazivala studentima koji žele da uče, a koji imaju podršku vladajuće stranke.

'Ćaci u školu' Sa zida ograde oko Jovine gimnazije potekao je izraz "ćaci", kako danas sebe nazivaju pristalice i članovi vladajuće Srpske napredne stranke. Nastao je u vreme masovnih protesta i blokada u Srbiji, od pogrešno napisanog grafita – "Ćaci u školu". Umesto ćiriličnog slova "đ" (Ђ), nepoznati autor je napisao ćirilično "ć" (Ћ) i tako pokrenuo lavinu internet komentara i mimova.

Đaci zaključani u školi tokom protesta

Nezadovoljstvo dela roditelja izazvalo je i to što je direktor gimnazije sredinom maja učenicima zabranio da se na kratko pridruže njihovom okupljanju ispred škole.

Neposredno pred protest, učenicima je stiglo obaveštenje da im je zabranjen izlazak na petominutni odmor.

Glavni ulaz bio je zaključan, a ispred vrata je stajao direktor. S druge strane vrata bili su roditelji đaka.

"(Deca) su zahtevala da ih pusti i onda su na kraju počeli da iskaču kroz prozor. Ispred su bili njihovi roditelji, nisu bili neki razjareni psi", priča majka učenika Tamara Injac.

Direktor i školski odbor su zaključavanje učenika objašnjavali "bezbednosnim rizicima".

"Uprava je bila suočena sa visokim spoljnim rizikom od proboja neovlašćenih lica među đake", objavili su u saopšenju 18. maja.

Učenici raseljeni u tri škole

Jedan od ključnih zahteva protesta na koje izlaze roditelji dela učenika Jovine gimnazije je da se đaci vrate u matičnu školu.

Nastava je iz nje izmeštena iz, kako su naveli iz uprave, bezbednosnih razloga.

Gradska građevinska inspekcija zabranila je početkom 2025. korišćenje svečane sale u toj školi, zbog nedostaka u građevinskim radovima na kupoli koja se tu nalazi.

Roditelji tvrde da je to polužilo kao izgovor za "svojevoljnu odluku" direktora da od septembra 2025. raseli nastavu u druge srednje škole.

Tamara Injac smatra da to ima veze sa bojkotom nastave u kojem je nakon pada nadstrešnice učestvovala većina nastavnika i učenika ove škole.

"On (direktor) tu našu borbu prošlogodišnju nije uspeo da da tako kažem preboli i kreće u tu akciju izmeštanja dece da bi sprečio neke dalje blokade".

Blokade fakulteta i bojkot nastave u delu osnovnih i srednjih škola u Srbiji trajali su od kraja 2024, do leta 2025.

Time su su se nastavnici, profesori i učenici priključili studentskim blokadama fakulteta kojima su tražili odgovornost vlasti za smrt 16 osoba na Želeničkoj stanici u Novom Sadu, u novembru 2024.

Godinu i po dana od nesreće meseci za nesreću niko nije odgovarao, a o tome se vode tri paralelna postupka.

Među osumnjičenima su dva bivša ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić i Tomislav Momirović, te zvaničnici javnih preduzeća.

Vlast predvođena SNS-om odbacuje odgovornost za nesreću.

Studenti su u međuvremenu zahtevima priključili i raspisivanje vandrednih izbora koje je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio za jesen.