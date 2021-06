Josipović: Odnosi Hrvatske i Srbije vraćeni u pređašnja vremena

Bivši hrvatski predsednik Ivo Josipović ocenio je da je vreme njegovog mandata za odnose Hrvatske i Srbije, na čijem je čelu tada bio Boris Tadić, bio "period najbolje saradnje" dve zemlje od raspada Jugoslavije do danas.



"Trend je bio uzlazan, mislim da smo razumeli jedni druge. Bilo je uvek naravno stvari o kojima smo možda i malo i drukčije mislili, ali je situacija bila takva da smo imali zajednički cilj - predsednik Tadić i ja smo imali cilj pomirenje i našu zajedničku budućnost u Evropskoj uniji", kazao je Josipović novinarima u Kragujevcu, prenosi Beta.



On je dodao da su posle došli "neki drugi ljudi" koji su vodili drukčije politike.



"Nažalost mislim da su te politike odnose Hrvatske i Srbije unazadili i negde vratili u neka ranija vremena", rekao je Josipović.



Kako je kazao, to ne znači da će tako i ostati i dodao je da je uvek optimista, te da sadašnja vođstva mogu napraviti jedan dobar iskorak - čemu se nada da će se dogoditi.



Josipović je rekao da Srbiju i celu regiju vidi u Evropskoj uniji.



"Ono što je realističan pogled na celu tu situaciju, na celu regiju da tu ima problema. Naime, Evropska unija i članstvo u EU je zahtevno, dakle EU očekuje od svakog budućeg člana, odnosno države članice, da ispuni određene uslove. Mislim da je Srbija jedno vreme dobro krenula posebno o nekim pitanjima, ali evo sada ima i određenih problema. Neki su političke naravi, a neki su možda i tehničke", kazao je Josipović.



Izrazio je nadu da će Srbija svoju politiku voditi na način da što pre uđe u Evropsku uniju.



Josipović je rekao da se povremeno čuje sa Borisom Tadićem i da je reč o "dragom i dobrom čoveku, evropejcu" i ponovio da je sa njim odlično sarađivao.



O eventualnom svom povratku na politički vrh, Josipović je rekao da je pravilo da kada jednom čovek ode sa vodećih pozicija teško da ima povratka i da teško da neko to ponovo i hoće pošto "okusi čari slobode".



"Uvek kažem - nikad ne reci nikad, ali mislim da to nije scenario koji bi se mogao očekivati", rekao je Josipović.



Josipović, koji je pravnk, univerzitetski profesor i kompozitor, prisustvovao je u Kragujevcu otvaranju prvog Internacionalnog festivala "Isidora Žebeljan" i kao član žirija festivalskog takmičenja proglasio najbolje mlade kompozitore.