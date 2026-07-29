Najmanje 13 osoba poginulo u zemljotresu u Japanu

Najmanje 13 osoba je poginulo u zemljotresu jačine 7,1 stepeni Rihtera koji je pogodio jug Japana. Još osam osoba je teško povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti, a na hiljade domaćinstava je bez električne energije, a oštećeni su putevi širom pogođenog područja.

Skoro osam hiljada ljudi je evakuisano iz svojih domova, dok vlasti upozoravaju i na opasnost od sunčanog udara jer se očekuje da će temperature porasti na 35 stepeni Celzijusa.

Premijerka zemlje Sanae Takaichi upozorila je da su u "utrci sa vremenom" da spase ljude koji se nalaze zatrpani ispod ruševina.

"Iako je prošlo više od 20 sati od zemljotresa, još uvijek ima onih kojima je potrebna pomoć", rekla je Takaichi.

Vatrogasne spasilačke ekipe, policija i oko 170 pripadnika vojske fokusirali su se na dijelove zgrade iz kojih su stizali pozivi za pomoć. Više od 4.500 vojnika raspoređeno je kako bi pomogli u akcijama oporavka širom područja pogođenog zemljotresom.

Epicentar zemljotresa nalazio se oko 20 kilometara južno od grada Kumamota, najvećeg grada u centralnom dijelu ostrva Kyushu, koji ima oko 700.000 stanovnika. Nakon glavnog udara uslijedilo je više od 100 naknadnih potresa.

U obližnjem gradu Yatsushiro, jednom od najteže pogođenih područja, mnoge kuće pretrpjele su oštećenja krovova, a nekoliko zgrada se urušilo. Putevi koji vode prema priobalnom gradu na pojedinim mjestima su popucali i uništeni, dok su mnoga preduzeća ostala zatvorena.

Smješten na području vulkana i dubokomorskih rovova koji djelimično okružuju Tihi okean, Japan bilježi oko 20 posto svih svjetskih zemljotresa magnitude 6,0 ili više.

U snažnom zemljotresu u Kumamotu prije deset godina poginulo je 275 osoba, a 2.739 je povrijeđeno, te su oštećene na hiljade zgrada, uključujući zidine gradske tvrđave, popularne turističke atrakcije.

Izvor: Reuters, BBC