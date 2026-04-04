Izraelski napad na kaspijsku luku mogao bi ugroziti rusku trgovačku rutu s Teheranom

Godinama je Kaspijsko more bilo sigurna zona saveza između Rusije i Irana - kopneno zatvoreni prostor, nevidljiv zapadnim državama.

Dok je ova unutrašnja vodena ruta služila kao utočište za iranske dronove namijenjene bojištima u Ukrajini tokom ruske sveobuhvatne invazije, Izrael je nedavno izveo zračne napade na Bandar Anzali, iransku pomorsku ispostavu na Kaspijskom moru.

Sve više medijskih izvještaja zasnovanih na obavještajnim podacima navodi da se ovaj koridor sada koristi za prebacivanje ruskog naoružanja nazad na Bliski istok, čime izraelski zračni napadi dolaze bliže ruskom "dvorištu".

Otkako je sveobuhvatna ruska invazija na Ukrajinu počela u februaru 2022. godine, Kaspijsko more služi kao ključni koridor između dvije države pod zapadnim sankcijama.

Ono povezuje ruske luke poput Astrakhana s sjevernim Iranom, uključujući Bandar Anzali, prije nego što se teret dalje prevozi željeznicom ili putem prema Perzijskom zaljevu i Indijskom okeanu.

Obavještajne grupe ranije su izvještavale o brodovima iz ruske takozvane "flote u sjeni" koji djeluju duž ovog koridora pod iranskim i ruskim zastavama, povezanim s krijumčarenjem sankcionirane nafte i oružja između dvije zemlje.

Mnogi od tih brodova isključili su svoje signale za praćenje, što je povećalo sumnje da prevoze sankcionisanu robu ili vojni teret.

Godine 2024. Sjedinjene Države uvele su sankcije dvjema ruskim brodarskim kompanijama zbog transporta opreme i municije povezane s dronovima preko Kaspijskog mora za upotrebu u Ukrajini.

Promjene u saradnji

Nedavni napadi na Bandar Anzali 18. marta desili su se usred znakova da se vojna saradnja između Rusije i Irana možda mijenja.

Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy rekao je za CNN 15. marta da Iran napada američke baze dronovima koje su napravili i isporučili Rusi.

Zapadna obavještajna služba, na koju se poziva Financial Times, navodi da Rusija sada možda šalje dronove Iranu.

Institut za proučavanje rata (ISW) saopštio je da izraelski zračni napadi na Bandar Anzali ranije ovog mjeseca slijede nakon izvještaja da Rusija Iranu isporučuje ruski proizvedene, i moguće modificirane, Shahed dronove.

Tel Aviv i Moskva

Izrael je tada saopštio da su njegovi borbeni avioni gađali mete u luci Iranske mornarice i vojne objekte u kojima su bili raspoređeni deseci vojnih plovila, uključujući raketne brodove i patrolne čamce.

"Ako su ruski interesi na neki način pogođeni ili uništeni, Izraelci se neće žaliti zbog toga, jer žele održati korektne odnose s Rusima", rekao je za RSE Alex Vatanka, direktor Iranskog programa na Institutu za Bliski istok u Washingtonu.

Rusija bi bilo kakvo širenje sukoba s Iranom na Kaspijsko more doživjela "izrazito negativno", rekao je portparol Kremlja Dmitry Peskov povodom napada 18. marta.

Kao kopneno zatvoreno vodeno tijelo, Kaspijsko more se dugo smatralo izvan domašaja američke i zapadne mornarice. Graniči s Rusijom, Iranom, Azerbejdžanom, Kazahstanom i Turkmenistanom - zemljama koje su uglavnom održavale uravnotežene odnose s Moskvom.

"Naše istraživanje uglavnom isključuje Kaspijsko more, jer nedostatak regionalne saradnje sa zapadnim institucijama čini to područje zatvorenim okruženjem u kojem je nadzor nepraktičan i trenutno manjeg prioriteta za globalno provođenje zakona", rekao je za RSE Benjamin Hilgenstock, stručnjak za sankcije iz kijevskog instituta KSE.

Rastuća trgovina na Kaspijskom moru

Iran i Rusija takođe razmjenjuju prehrambene proizvode preko Kaspijskog mora. Trgovina žitaricama između Irana i Rusije bila je zaustavljena odmah nakon napada, ali je nakon toga obnovljena, navodi Reuters.

Rusija, najveći svjetski izvoznik žitarica, posljednjih godina unapređuje logistiku izvoza preko Kaspijskog mora, ciljajući tržišta u Iranu, zemljama Persijskog zaljeva, Iraku i Afganistanu.

"Čak i ako je ova ruta poremećena, postoje drugi načini da Iran i Rusija trguju", rekao je za RSE Dalga Khatinoglu, stručnjak za iransku energetiku i makroekonomiju.

Kaspijski segment dio je Međunarodnog transportnog koridora sjever-jug (INSTC), mreže od 7.200 kilometara pomorskih, željezničkih i cestovnih ruta za transport tereta između Indije, Irana, Azerbejdžana, Rusije, Centralne Azije i Evrope.

Izolirane od Zapada, i Iran i Rusija imaju dugoročne planove za širenje trgovine preko Kaspijskog mora.

Promet tereta između Rusije i Irana preko Kaspijskog mora mogao bi se udvostručiti 2026. godine i dostići 10 miliona tona, rekao je Aleksandr Sharov, direktor RusIranExpo Group.

"I Tehran i Moskva nadaju se da će Sjedinjene Države spriječiti Izraelce da ponove svoj napad na kaspijsku obalu", rekao je za RSE Paul Goble, dugogodišnji stručnjak za Evroaziju u Jamestown Foundation.

"Nema izvještaja koji sugerišu da bi kaspijski region uskoro mogao postati takva pozornica. Još uvijek govorimo o kopnenim trupama na jugu, potencijalno o ulasku Amerikanaca na jugu, a ne na sjeveru", rekao je Alex Vatanka za RSE.

"Međutim, ako na osnovu obavještajnih podataka otkriju da Iran, na primjer, proizvodi dronove ili rakete u nekom gradu na sjeveru, u kaspijskom regionu, onda će to mjesto, naravno, postati meta. To su operativni, logistički razlozi, a ne strateški pristup", dodao je.