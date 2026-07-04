Orah, džemper, recept za pogaču: Lične priče o 90-ima na izložbi u Beogradu

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Izložbu čine i predmeti i priče Vladimira Arsenijevića, Borisa Budena, Rumene Bužarovske, Ivana Čolovića, Borisa Dežulovića, Srđana Dragojevića, Varje Đukić, Uroša Đurića, Ivana Ergića, Rajka Grlića, Srećka Horvata, Viktora Ivančića, Suade Kapić, Esada Kočana, Igora Kordeja, Borisa Liješevića, Milča Mančevskog, Gorana Markovića, Dragana Markovine, Semezdina Mehmedinovića, Dušana Petričića, Zorana Predina, Mirele Priselac Remi, Svetlane Slapšak, Vetona Suroija, Marka Šelića Marčela i Milice Tomić Srđana Valjarevića.
"Neki od njih su morali da napuste svoje zemlje i gradove, da promene zanimanje, da se angažuju u politici ili na ulici, da traže kreativne izlaze iz situacije koja im je bila nametnuta, da otkriju nove talente, države i kontinente ili da, u svemu što ih okružuje, pronađu ljubav ili prijateljstvo", navodi se u opisu izložbe.
Izložba "Devedesete, lično" je otvorena do 15. septembra u Muzeju 90-ih u Beogradu.