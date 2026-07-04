Orah, džemper, recept za pogaču: Lične priče o 90-ima na izložbi u Beogradu

3 Slavenka Drakulić, rođena u Rijeci 1949. pisala je o bolesti, ženskoj telesnosti, strahotama rata i silovanja u svojim delima "Mrakorna koža", "Hologrami straha", "Kao da me nema". Preminula je 2026. u Istri.



U njen život 1993. kada je rat u Hrvatskoj bio pri kraju, a ona zajedno sa novinarkama i književnicama Dubravkom Ugrešić, Vesnom Kesić, Radom Iveković i Jelenom Lovrić trpela medijski linč kao "izdajice", ušetao je švedski novinar Richard Swartz. Venčali su se u Istri, na vrhu jednog brda, nakon tri meseca.



"Rat je odavno prestao ali zapravo nikada nije završio. Vještice su zaboravljene. Romantika je izblijedjela. Nas dvoje već tri desetljeća sjedimo u vrtu na istom brdu i zajedno starimo. Ponekad se sjetimo te strašne i čudesne godine i tada njegove oči poprime boju kišnog neba."