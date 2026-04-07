Američki izaslanik za energiju boravi u BiH, u fokusu energetska saradnja i Južna interkonekcija

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopštila je da je u Bosnu i Hercegovinu stigao posebni izaslanik Ministarstva energetike SAD-a Joshua Volz, koji će s bh. zvaničnicima razgovarati o proširenju energetske saradnje između Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine.

"Otpravnik poslova John Ginkel poželio je dobrodošlicu posebnom izaslaniku Ministarstva energetike Joshuai Volzu u Bosnu i Hercegovinu, gdje će se susresti s nizom bh. zvaničnika kako bi razgovarali o proširenju energetske saradnje između SAD-a i BiH", objavila je Ambasada SAD-a u Sarajevu na društvenoj mreži X.

U okviru tih aktivnosti, otpravnik poslova SAD-a John Ginkel sastao se i s predsjednikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem, s kojim je razgovarao o projektu gasovoda Južna interkonekcija, kao i o širim mogućnostima saradnje u okviru zajedničkih ekonomskih prioriteta Sjedinjenih Država i Bosne i Hercegovine.

"Jačanje energetske sigurnosti BiH i proširenje ekonomskih veza između naših dviju zemalja ostaju centralni ciljevi Sjedinjenih Država", navedeno je u objavi Ambasade, uz poruku da SAD cijene kontinuirani dijalog s partnerima u BiH i očekuju daljnji napredak u ovim oblastima.

Posjeta američkog energetskog izaslanika dolazi uoči odluka o projektu Južna interkonekcija u entitetu Federacija BiH.

Za srijedu je zakazana vanredna sjednica Predstavničnog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se trebala razmatrati jedna tačka dnevnog reda – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gasovodu Južna interkonekcija BiH i Hrvatska.

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH trebao bi 15. aprila održati sjednicu s istom tačkom dnevnog reda.

Vlada Federacije BiH ranije je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Južnoj interkonekciji, uz prijedlog da se o tom pitanju odlučuje po hitnom postupku.

Iz Vlade FBiH ranije su naveli da je riječ o jednom od najvažnijih infrastrukturnih i energetskih projekata za Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu, koji direktno utiče na sigurnost snabdijevanja gasom, stabilnost energetskog sistema i ukupni ekonomski razvoj.