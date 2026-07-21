Italijanske vlasti zaplenile pakete kokaina na kojima se nalazi zastava Srbije

Pripadnici italijanske policije zaplenili su pakete sa skoro 800 kilograma kokaina na kojima se nalazi zastava Srbije, saopštila je u utorak italijanska Finansijska policija.

U saopštenju se navodi da je u luci u gradu Vado Ligure na severozapadu Italije identifikovano 650 blokova narkotika, ukupne mase preko 770 kilograma za koje je preliminarno testiranje utvrdilo da je kokain visoke čistoće.

Italijanska Finansijska policija objavila je video snimak na kojem se vidi da se na paketima nalazi zastava Srbije. U saopštenju se ne navodi kome je isporuka kokaina bila namenjena.

U odgovoru na upit RSE, Finansijska policija nije navela da li zastava Srbije ukazuje na veze s kriminalnim grupama u Srbiji, niti da li su uhapšeni državljani Srbije.

Pošiljka droge, prema saopštenju, vešto je sakrivena među desetinama paleta banana unutar rashladnog kontejnera koji je stigao iz velike luke u Ekvadoru.

Operacija je rezultat napora koji su usmereni na trgovinske rute koje povezuju Južnu Ameriku s lukom Vado Ligure, za koju se navodi da je sve vitalnije čvorište evropskih trgovinskih tokova i, shodno tome, atraktivna meta za aktivnosti ilegalne trgovine.

Zaplena skoro 800 kilograma kokaina je, prema navodima italijanske Finansijske policije, među najznačajnijim operacije protiv krijumčarenja droge sprovedene u luci Vado poslednjih godina.

Italijanska policija procenjuje da je maloprodajna vrednost zaplenjenog kokaina oko 250 miliona evra.