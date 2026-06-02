Iranac 'ide u zatvor' zbog snimanja teheranskog Tjenanmen momenta

Bila je to viralna slika prkosa na samom početku masovnih protesta koji će potresti Iran.

Krajem decembra prošle godine, osoba u crnom sedela je pogrbljeno nasred jedne od glavnih ulica Teherana, suočavajući se s redovima snaga bezbednosti na motociklima.

Video snimak incidenta podsetio je na čuvenog demonstranta "čoveka ispred tenka" na Trgu Tjenanmen u Pekingu, koji je sam prkosio oklopnoj koloni tokom prodemokratskih protesta 1989. koje su potom ugušili tenkovi.

U svakom slučaju, nije poznato šta se dogodilo s usamljenim demonstrantom u Teheranu.

Međutim, čovek koji je snimio video u Teheranu pre šest meseci objavio je novi video 1. juna potvrđujući da će sutra ići u zatvor.

"Sutra idem u zatvor da bi moja 10-godišnja kazna mogla da počne", rekao je Masud Pijahu u svom videu.

"Jedno što želim da kažem jeste da nikada nisam negirao da sam snimio tu scenu tog dana u ulici Džomhuri (Republika). Ali nisam imao nikakve veze s njenim širenjem i nikada nisam nameravao da se taj video deli. Nadajmo se boljim danima", dodao je on.

Pijahuovi advokati su rekli da je objavio video na privatnom nalogu na društvenim mrežama i da su ga zatim podelili drugi ljudi.

Ubrzo posle toga, tinjajući protesti vlasnika prodavnica koji su protestovali zbog ekonomskih teškoća proširili su se širom zemlje – što je dovelo do krvavog gušenja demonstracija u januaru tokom kojih su, prema podacima grupa za ljudska prava, snage bezbednosti ubile najmanje 7.000 ljudi.

Pojačana represija

Iran je intenzivirao represiju otkako su 28. februara počeli američki i izraelski vazdušni napadi.

Još dva muškaraca su 1. juna pogubljena zbog učešća u januarskim protestima. Vlasti navode da su pogubljeni Mehrdad Mohamadinija i Aškan Maleki zapalili džamiju i blokirali ulice.

Iranski advokat za ljudska prava Moin Hazaeli, koji živi u SAD, rekao je za Radio Farda (Iranski servis RSE) da su izgleda osuđeni po novom represivnom zakonu koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine posle 12-dnevnog rata protiv Izraela.

"U to vreme, snažno smo ga kritikovali... mnogi pravni stručnjaci i advokati, čak i unutar Irana. Upozorili smo da ćemo se, ako se ovaj zakon donese, suočiti s neviđenim talasom pogubljenja u Islamskoj Republici. Nažalost, upravo se to dogodilo", rekao je Hazaeli.

"Cilj je kontrolisati društvo strahom i sprečiti dalje proteste u vreme kada Islamska Republika smatra da je njen opstanak ugrožen", dodao je on.

Od početka sukoba s Izraelom i SAD 28. februara u Iranu je pogubljeno oko 40 političkih zatvorenika.

Grupa Iran Hjuman Rajts sa sedištem u Norveškoj opisala je 1. juna ove represivne mere kao "nezabeleženi skok", pozivajući na "čvrstu i efikasnu međunarodnu akciju" kako bi se zaustavila dalja pogubljenja.

Organizacija Hengav, takođe sa sedištem u Norveškoj, saopštila je 1. juna da su pogubljeni muškarci "dva kurdska politička zatvorenika".

Hengav je naveo da su pogubljenja izvršena u tajnosti i da je dvojici zatvorenika uskraćen poslednji susret s porodicama pre smrti.