Iran tvrdi da je otvorio fabriku dronova u Tadžikistanu, ali dokaza nema

U maju 2022. godine, šef iranskih oružanih snaga pozirao je fotografima zajedno s tadžikistanskim ministrom odbrane na neotkrivenoj lokaciji u blizini Dušanbea, na ceremoniji na kojoj je najavljen veliki novi projekat.

Radilo se, kako su tvrdili, o prvoj iranskoj fabrici dronova u inostranstvu: postrojenju za proizvodnju taktičkih izviđačkih dronova Ababil 2, s navodnim dometom od oko 200 kilometara, manjim i jeftinijim od dronova Shahed koji su postali zaštitni znak iranskog vojnog izvoza.

Ni jedan od njih više nije na funkciji. Ministar odbrane Sherali Mirzo smijenjen je u kadrovskim promjenama u januaru prošle godine. General major Mohammad Bagheri poginuo je u zračnom napadu tokom 12‑dnevnog rata između Izraela i Irana u junu prošle godine.

Ali 2022. godine, Bagheri je izražavao optimizam zbog, kako je govorio, svijetle budućnosti.

"Danas smo došli u poziciju da, osim ispunjavanja domaćih potreba, možemo izvoziti vojnu opremu saveznicima i prijateljskim zemljama kako bismo ojačali sigurnost", rekao je.

Dan kasnije, tadžikistanski predsjednik Emomali Rahmon sastao se s Bagerijem, zvanično pozdravivši "odbrambenu i vojnu saradnju" između dvije zemlje. Ali gotovo četiri godine kasnije, i dalje nije jasno da li ta fabrika zaista proizvodi dronove, i ako ih proizvodi, gdje završavaju i ko ih koristi.

Da li uopšte postoji?

Na upite koje je RSE poslao tadžikistanskim ministarstvima odbrane, vanjskih poslova i industrije nije bilo zvaničnog odgovora. Ali dvojica visokih zvaničnika u Dušanbeu privatno su rekli da fabrika nikada nije počela s radom.

"Stvaranje postrojenja za proizvodnju dronova nije isto što i pravljenje Pepsi-Cole. Siguran sam 1.000 posto da takva fabrika ne postoji u Tadžikistanu. Apsolutno nikakva takva fabrika", rekao je jedan od njih.

Sličan stav izrazio je i jedan zapadni diplomata sa sjedištem u Dušanbeu, ističući nedostatak bilo kakvih naknadnih informacija.

"Čitali smo o tome u vijestima u jednom trenutku. Iskreno, nakon toga više nismo čuli ništa - ni od Amerikanaca ni od naše strane", rekao je diplomata. "Da postoji, sigurno bi pitali za nju i pokušali je provjeriti. Ali ništa se takvo nije desilo."

Iranski mediji su izvještavali da se postrojenje nalazi u Dušanbeu, na periferiji grada. Neki analitičari su nagađali da fabrika možda postoji u blizini vojne baze Aini, velikog vojnog kompleksa na rubu glavnog grada u kojem se nalaze tadžikistanski, a povremeno i ruski vojni kapaciteti.

Igor Semivolos, direktor Centra za studije Bliskog istoka u Kijevu, rekao je da bi se uz današnje OSINT mogućnosti - korištenje satelitskih snimaka i drugih javno dostupnih podataka - proizvodnja vrlo vjerovatno mogla otkriti.

"Ako govorimo o strogo tajnoj proizvodnji, ne vjerujem da je moguće zadržati je potpuno tajnom s obzirom na trenutne OSINT kapacitete", rekao je. "Sama činjenica da se ti dronovi nisu pojavili nigdje… znači da se ovaj (projekat) sasvim razumno može tumačiti kao simulacija."

Najava otvaranja fabrike stigla je samo nekoliko mjeseci nakon što je Rusija u februaru 2022. započela svoju punu invaziju na Ukrajinu. Do ljeta 2022. Iran je počeo snabdijevati Rusiju svojim dronovima Shahed za upotrebu u tom sukobu.

U tom kontekstu, Semivolos kaže da vjeruje da je tema iranskih dronova postala politički osjetljiva za Tadžikistan, gdje bi saradnja s Iranom ili Rusijom u vojnoj tehnologiji mogla izazvati međunarodne reakcije, sankcije ili diplomatski pritisak, pa je Dušanbe možda promijenio planove.

"Možda su tadžikistanske vlasti odlučile da sebi ne komplikuju život i da su postepeno usporile taj proces, gurnuvši ga u drugi plan", rekao je.

Ababil 2: Nema dokaza da ga koriste ruske snage

Najdirektniji komentar tadžikistanske vlade stigao je 30. oktobra 2022, kada je Ministarstvo vanjskih poslova izdalo saopštenje u kojem negira tvrdnje da se dronovi proizvedeni u zemlji isporučuju Rusiji za upotrebu u Ukrajini.

U saopštenju nisu potvrdili niti demantovali postojanje fabrike, ali su naveli da Tadžikistan "ne izvozi vojnu opremu u treće zemlje".

Semivolos je također rekao da nije bilo nikakvih tragova dronova iz te fabrike na ukrajinskim ratištima.

"Ababil 2 zapravo nigdje nismo vidjeli. Ako govorimo o rusko‑ukrajinskom frontu, takvi dronovi se nisu pojavilI", rekao je. "Procijeniti obim proizvodnje i funkcionisanje te fabrike izuzetno je teško."

Jedan od tadžikistanskih zvaničnika koji je anonimno govorio za RSE rekao je da je cijela ceremonija otvaranja 2022. godine bila inscenirana kako bi služila iranskoj propagandi. Nije želio detaljnije govoriti o ciljevima.

Eric Lob, vanredni profesor politike i međunarodnih odnosa na Međunarodnom univerzitetu Floride, rekao je za RSE da bi, ako je ceremonija otvaranja fabrike zaista bila inscenirana, to moglo imati jasnu komunikacijsku svrhu za Iran.

"Ta pompa i ceremonija oko ovakvih susreta način su da se simbolično suprotstave međunarodnoj izolaciji, da pošalju poruku da Iran nije toliko izolovan (kako se čini). A i za unutrašnju legitimaciju - to je signal da ovaj režim ima saveznike, partnere i prijatelje", rekao je.