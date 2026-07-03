Pomešana osećanja među Irancima dok počinje sahrana Hamneija

Kovčeg s telom pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija položen je u petak u džamiji u Teheranu 3. jula, pošto su vlasti započele nedelju dana pogrebnih procesija za ubijenog ajatolha.

Reakcije među Irancima su pomešane zbog čoveka čijih je više od tri decenije na vlasti obeleženo ugnjetavanjem i smrću desetina hiljada Iranaca kroz represije i pogubljenja.

Strani gosti počeli su da stižu u iransku prestonicu rano tokom dana, pre zvaničnih ceremonija zakazanih za subotu za Hamneijem, koji je ubijen u 87. godini u američkim i izraelskim vazdušnim napadima 28. februara.

Zasad nije poznato da li će ceremoniji prisustvovati Modžtaba Hamnei, koji je imenovan da zameni oca na čelu Iran, i koji se nije pojavio u javnosti od smrti roditelja.

"Ovo prevazilazi običnu pogrebnu procesiju", rekao je za Radio Farda (Iransku servis RSE) Babak Dorbeiki, politički analitičar koji živi u Velikoj Britaniji.

"Ovo ima potpunu političku funkciju, funkciju legitimizacije, i namenjeno je jačanju njihove propagande", dodao je on.

Tokom vladavine Alija Hamneija, Islamska Republika je vodila politiku usredsređenu na konfrontaciju sa SAD i Zapadom, dok je istovremeno podržavala svoje regionalne proksi grupe. Ta politika je više puta intenzivirala tenzije sa SAD, drugim zapadnim zemljama i nekim od suseda Irana.

Hamneijev kovčeg, zajedno s kovčezima nekoliko drugih članova porodice poginulih u napadima, položen je u petak na molitvenom mestu Velika Mosale, izgrađenom u čast njegovog prethodnika, ajatolaha Ruholaha Homeinija.

Posle izveštaja da vlasti vrše pritisak na Irance da učestvuju u sahrani, očekuje se da će milioni ljudi prisustvovati procesijama, dok njegovo telo bude premeštano iz Teherana u Kom, Nadžaf i Kerbalu, šiitske centre u Iranu i Iraku.

Hameneijevo telo će potom biti sahranjeno 9. jula u njegovom rodnom Mešhadu, domu najsvetijeg hodočasničkog svetilišta u zemlji.

Autoritarno nasleđe

Hameneijevu vladavinu obeležile su represije, zastrašivanja, hapšenja i stroga politička i društvena ograničenja, što je navelo neke Irance da s odobravanjem pozdrave poslednje poglavlje njegove vladavine.

Jedan čovek koji je rekao da mu je dete umrlo u represiji rekao je za Radio Farda da je, kada je čuo za smrt vrhovnog vođe, osetio da je "pravda prevladala nad ugnjetavanjem".

"To je donelo utehu ranama koje je moje srce nosilo godinama. Bilo je kao da se u meni zapalila svetlost nade za budućnost bez straha i represije", rekao je on.

Hameneijeva upotreba sile protiv sopstvenog naroda, zatvaranje opozicionih ljudi unutar samog establišmenta i snažan otpor spoljnim uticajima – posebno SAD i Izraela – izgradili su njegovo nasleđe kao surovog i beskompromisnog autoritarnog lidera koji je svoju zemlju doveo u međunarodnu izolaciju.

Početkom godine snage bezbednosti pokrenule su brutalno gušenje demonstracija, kada su ubijene hiljade Iranaca – neke grupe tvrde da je ubijeno 35.000 do 40.000 ljudi, ali se ta brojka ne može potvrditi – dok su protestovali protiv pada životnog standarda izazvanog vladinom politikom.

Nivo prisustva gostiju iz inostranstva na Hameneijevoj sahrani verovatno će se pažljivo pratiti kao pokazatelj diplomatskog ugleda Teherana posle nedavnog rata sa SAD i Izraelom.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova navodi da će prisustvovati osam šefova država i vlada, uključujući tadžikistanskog predsednika Emomalija Rahmona, iračkog predsednika Abdula Latifa Rašida, gruzijskog predsednika Mihaila Kavelašvilija, jermenskog premijera Nikola Pašinijana i pakistanskog premijera Šehbaza Šarifa.

Ministarstvo dodaje da će prisustvovati i predsednici parlamenata 12 zemalja, dok će druge zemlje predstavljati šefovi diplomatija, ministri ili specijalni izaslanici.

Evropske zemlje koje su zvanično podržale napade SAD i Izraela na Iran nisu pozvane da prisustvuju ceremonijama.