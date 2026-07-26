Iran tvrdi da je obustavio napade na američke saveznike, SAD pauzirao bombardiranje

Teheran je priopćio da je obustavio napade odmazde na američke saveznike na Bliskom istoku, nakon što Sjedinjene Američke Države drugu noć zaredom nisu izvele napade na Iran.

Visoki iranski vojni dužnosnik upozorio je da bi Iran mogao proširiti napade diljem regije ako Washington nastavi bombardiranje, navodeći da bi jemenski pobunjenici Huti, koje podupire Teheran, mogli pojačati napade na brodove u Crvenom moru.

Zatišje u sukobima uslijedilo je dva dana prije sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, zakazanog za 28. srpnja, točno pet mjeseci nakon početka američko-izraelske kampanje zračnih napada na ciljeve u Iranu.

Iran je prethodnih mjeseci odgovarao napadima na američke saveznike u regiji i praktično blokirao Hormuški tjesnac, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i plinom.

Američki veleposlanik pri UN-u Mike Waltz izjavio je da je pauza u napadima donesena kako bi se omogućili mirovni pregovori iza zatvorenih vrata.

Dodao je da predsjednik Trump "ostavlja sve opcije otvorenima", ali da trenutačno daje prostor diplomatskim razgovorima.

Prema pisanju lista The New York Times, jedan od razloga za privremenu obustavu napada je i smanjenje američkih zaliha presretačkih projektila za obaranje iranskih raketa.

CNN navodi da su potpredsjednik J.D. Vance i predsjednik Združenog stožera general Dan Caine na sastanku u Bijeloj kući upozorili na rizik od daljnje eskalacije.

Waltz je priznao da su određene američke vojne zalihe iscrpljene, dijelom zbog vojne pomoći Ukrajini, ali je odgovornost za stanje pripisao administraciji bivšeg predsjednika Joea Bidena.

Glasnogovornik iranske vojske Mohammad Akraminia izjavio je da su SAD prije dvije noći obustavile napade te da je Iran, čija je strategija bila odmazda, također zaustavio svoje operacije.

Istodobno, upozorio je da će se sukob proširiti ako Washington obnovi bombardiranje.

Predsjednik Trump izjavio je da još nije odlučio hoće li narediti nastavak opsežnih vojnih operacija te poručio da Iran mora izabrati između postizanja sporazuma i suočavanja s napadima "na mnogo višoj razini".

Ankete pokazuju da je rat s Iranom nepopularan među američkim biračima, što bi moglo utjecati na predstojeće kongresne izbore u studenome.

Jemenski pobunjenici Huti priopćili su da su oborili saudijski dron te posljednjih dana preuzeli odgovornost i za napade na saudijska naftna postrojenja.

Iranska državna televizija objavila je da je vojska u posljednja 24 sata zaustavila šest brodova koji su pokušali proći kroz Hormuški tjesnac.

Teheran je istodobno priopćio da je u razgovorima s Omanom postignut napredak o zajedničkim načelima i operativnim mehanizmima za plovidbu, uključujući mogućnost uvođenja naknada za prolaz, čemu se Washington protivi.