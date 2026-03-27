'Zastrašujući trenuci': Iranci o ratu ali i strahu od vlasti u svojoj zemlji

U danima dok se nastavljaju američko-izraelski napadi na iranske državne i vojne objekte, civili u toj zemlji za iranski servis Radija Slobodna Evropa, Radio Farda govore o tome kako žive i kako gledaju na sve što se u poslednjih mesec dana događa u Iranu. Jedna majka opisala je "zastrašujuće trenutke", dok je druga sagovornica Radija Farda rekla da se boji kako će iranski lideri postati "još brutalniji" ako se rat završi.