Dostupni linkovi

Sve RFE/RL stranice
logotip stranice logotip stranice
Prethodni Naredni
Vanredno
Iz RSE sveta

Iranskim sestrama, starim 20 godina, sudi se u istaknutom slučaju povezanom sa januarskim protestima

Iranskim sestrama, starim 20 godina, sudi se u istaknutom slučaju povezanom sa januarskim protestima Iranskim sestrama, starim 20 godina, sudi se u istaknutom slučaju povezanom sa januarskim protestima
Embed
Iranskim sestrama, starim 20 godina, sudi se u istaknutom slučaju povezanom sa januarskim protestima

No media source currently available

0:00 0:02:07 0:00

Šesnaest osoba suočava se sa optužbama u vezi sa protestima u iranskom gradu Isfahanu u januaru, tokom kojih je ubijen pukovnik iranske Revolucionarne garde. Borci za ljudska prava izražavaju zabrinutost u pogledu legitimnosti ovog slučaja, uključujući i optužbe protiv dvije mlade sestre bliznakinje, dvadesetogodišnjih Tarane i Romine Rahimi. Izvori u Iranu izjavili su za Radio Farda da su vlasti koristile torturu kako bi izvukle priznanja od optuženih, te postoji zabrinutost da bi se mogli suočiti sa smrtnom kaznom.

XS
SM
MD
LG