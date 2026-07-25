Iranskim sestrama, starim 20 godina, sudi se u istaknutom slučaju povezanom sa januarskim protestima

Šesnaest osoba suočava se sa optužbama u vezi sa protestima u iranskom gradu Isfahanu u januaru, tokom kojih je ubijen pukovnik iranske Revolucionarne garde. Borci za ljudska prava izražavaju zabrinutost u pogledu legitimnosti ovog slučaja, uključujući i optužbe protiv dvije mlade sestre bliznakinje, dvadesetogodišnjih Tarane i Romine Rahimi. Izvori u Iranu izjavili su za Radio Farda da su vlasti koristile torturu kako bi izvukle priznanja od optuženih, te postoji zabrinutost da bi se mogli suočiti sa smrtnom kaznom.