'Devojke i dalje pevaju u Iranu': Poruka koleginice pevačice osuđene na bičevanje

Iranska pevačica Parastu Ahmadi (Parastoo) osuđena je na kaznu od 74 udarca bičem zbog izvođenja pesme bez hidžaba, ali njena koleginica smatra da bi kazna mogla da ima suprotan efekat. Hana Kamkar, iranska pevačica koja danas živi u egzilu, rekla je za Radio Farda da žene i devojke u Iranu i dalje pevaju uprkos zabrani solo nastupa, strogom kodeksu oblačenja i dugogodišnjim pritiscima. Prema njenim rečima, Ahmadin virtuelni koncert bez marame bio je čin prkosa koji je borbu Iranaca učinio vidljivijom na svetskoj sceni.