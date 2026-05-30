Na armenskoj vojnoj paradi izgleda uočen iranski sistem protivvazdušne odbrane

Armenija je održala vojnu paradu povodom Dana Republike, prikazujući opremu uključujući raketne bacače, dronove i oklopna vozila iz zemalja poput Francuske i Indije, kao i kako se čini iranski sistem protivzračne odbrane.

Kupovina oružja iz Teherana mogla bi izazvati nelagodu dok Armenija uspostavlja bliže odnose s Washingtonom, pri čemu je parada u Jerevanu održana samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump podržao armenskog premijera Nikola Pašinjana uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 7. juni.

Prvo prijavljeno viđenje AD-08 Majid, kamionskog sistema kratkog dometa protivzračne odbrane, dogodilo se tokom proba za paradu dan ranije. Više armenskih medija objavilo je fotografije onoga što su identificirali kao djelimično prekrivene sisteme Majid.

Armenski servis Radija Slobodna Evropa vidio je iste sisteme 28. maja kako se kreću preko Trga Republike bez prekrivača. Službeni najavljivač bio je suzdržan u vezi s njihovim porijeklom.

"Samohodni raketni sistem zemlja-zrak kratkog dometa Scorpion namijenjen je za otkrivanje i uništavanje niskoletećih aviona, helikoptera i bespilotnih letjelica, kao i za protivzračnu odbranu ključnih vojnih i industrijskih objekata", rekao je. Scorpion je izgleda lokalni, armenski naziv koji su vlasti dodijelile sistemu. Lokalizirani nazivi dati su i nekim sistemima naoružanja iz drugih zemalja. Na primjer, francuske haubice Caesar nazvane su Aramazd po bogu iz armenske mitologije.

Glasnogovornik Ministarstva odbrane u Jerevanu također je bio oprezan, odbijajući potvrditi ili negirati da li je Scorpion zapravo iranskog porijekla.

No, analitičar vojnih pitanja sa sjedištem na Novom Zelandu, Sirous Amerian, rekao je za Iranski servis Radija Slobodna Evropa da nema sumnje u porijeklo sistema.

"Svako ko vidi slike ovih iranskih sistema može ih identificirati bez potrebe za službenom potvrdom iz Armenije", rekao je.

"Ako pogledate komponente i strukturu ovog sistema i uporedite ih sa slikama sistema Majid, po mom mišljenju postoji oko 99,5 posto podudaranja. Stoga je najvjerovatnije riječ o istom sistemu. Dakle, ili je zbog lokalnih potreba, ili možda Armenija, budući da nije pod sankcijama, ima pristup boljoj, međunarodnoj šasiji, pa su ga umjesto, na primjer, iranskog vozila Aras, montirali na (italijansku) Iveco šasiju", dodao je.

Zašto Majid?

Majid je relativno novi iranski sistem, koji je Iran prvi put koristio tokom 12-dnevnog rata s Izraelom prošle godine, kako navode u Tehran Timesu. Armenija bi bila prva zemlja koja ga je kupila, napisali su 27. maja u Defense Security Asia.

"Može se pozicionirati negdje, rasporediti stabilizatore, aktivirati optiku, skenirati, ispaliti raketu i pet minuta kasnije biti pet-deset kilometara dalje. Ta mobilnost, lakoća i činjenica da je sve integrirano u jedno vozilo vrlo su privlačni", rekao je Amerian za Radio Slobodna Evropa.

Iranske vlasti tvrdile su da su efikasno koristile Majid protiv američkih snaga u martu i aprilu, uključujući incident u kojem je oštećen avion F-35, ali to nije moglo biti nezavisno potvrđeno.

Pašinjan je rekao da je cilj parade u Jerevanu bio predstaviti izvještaj naciji o oružju koje je Armenija kupila kako bi unaprijedila svoje oružane snage nakon poraza u ratu sa susjednim Azerbejdžanom 2023. godine.

Taj sukob je otkrio ranjivost Armenije na napade dronovima i rezultirao time da je 100.000 etničkih Armenaca pobjeglo iz svojih domova dok je Azerbejdžan ponovo preuzeo kontrolu nad regijom Nagorno-Karabah.

"Transformacija vojske nije zbog rata, već zbog mira", rekao je Pašinjan 28. maja. "Postavili smo zadatak povećanja odbrambenih sposobnosti Armenije." Naveo je da je na paradi prikazana oprema iz sedam zemalja. To uključuje francuska oklopna vozila Bastion, američke mitraljeze M2 i ruske helikoptere Mi-17.

Izbori i podrške

Pašinjan se suočava s borbom za reizbor 7. juna, vodeći kampanju na platformi udaljavanja Armenije od dugogodišnje ovisnosti o Moskvi i približavanja Washingtonu. Ovo posljednje je dobilo podršku američkog predsjednika.

"Nikol ima moju potpunu i bezrezervnu podršku za reizbor", napisao je Trump na društvenim mrežama 27. maja. Njegovi komentari uslijedili su nakon posjete američkog državnog sekretara Marca Rubija Armeniji, tokom koje je rekao da Pašinjan obećava "svjetliju i nezavisniju budućnost za Armeniju".

Pašinjan također nastoji produbiti veze s Evropskom unijom, usvajanjem zakona kojim Armenija izražava namjeru da u budućnosti postane članica EU.

Ovaj geopolitički zaokret izazvao je kritike glasnogovornice ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove 28. maja.

"Ne možemo a da ne budemo zabrinuti kursom koji je armensko rukovodstvo zauzelo ka bližim vezama sa Sjevernoatlantskim savezom čija je osnovna politika usmjerena protiv Moskve", rekla je Zaharova.

Ali dok Pašinjan nastoji preusmjeriti vanjsku politiku, ne može promijeniti geografiju Armenije. Okružena uglavnom neprijateljskim Turskom i Azerbejdžanom, zemlja ima bliske ekonomske veze sa susjednim Iranom, koji isporučuje naftne i industrijske proizvode i koji je također, prije zatvaranja Hormuškog moreuza, bio ključna tranzitna ruta za armensku trgovinu.

Nije jasno kako Iran gleda na prozapadni kurs Armenije. Iranski ambasador u Armeniji, Khalil Shirgholami, bio je među gostima na paradi.

Amerian, vojni analitičar, vjeruje da će pragmatizam vjerovatno nastaviti oblikovati iranski odnos prema Armeniji.

"Čini se da Iran ne doživljava zapadni zaokret Armenije kao prijetnju, a ova prodaja je možda jednostavno motivirana prilikom za izvoz. Za zemlju poput Irana, izvoz od 500 miliona dolara, što je navodno vrijednost ovih ugovora, nije beznačajan", rekao je vojni analitičar.