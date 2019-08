Apsolutne ovacije „Balkanskom špijunu“ u Dubrovniku

Predstava „Balkanski špijun“ Narodnog pozorišta u Beogradu na Dubrovačkim ljetnim igrama ispraćena je ovacijama, rekla je za Radio Slobodna Evropa (RSE) rediteljka Tatjana Mandić Rigonat.

Posle punih 30 godina jedna pozorišna predstava iz Srbije je gostovala na Dubrovačkim ljetnjim igrama koje ove godine slave jubilej, 70-tu godišnjicu festivala koji je bio kultno mesto u bivšoj Jugoslaviji.

Zbog velikog interesovanja, predstava „Balkanski špijun“ koja je rađena po tekstu poznatog pisca Dušana Kovačevića, izvedena je dva puta, 16. i 17. avgusta. Više od dve hiljade gledalaca je imalo priliku da vidi beogradski ansambl. Karte su planule.

„Reakcije publike su bile iste kao u Beogradu, možda još snažnije. Emocije su bile velike i bile su obostrane“, priča u telefonskom razgovoru Mandić Rigonat, vidno uzbuđena dok se sa trupom spremala u nedelju 18. avgusta za povratak u Beograd.

Mandić Rigonat: Sve što se dešavalo na sceni publika je apsolutno razumela. Non stop se smejala. Počeli su da se smeju od trećeg minuta predstave, ukapirali su „šifru“ predstave. Od trenutka kada je rečeno „da će Hrvatska biti potopljena, a da će Srbija dobiti konačno Panonsko more“ shvatili su kuda mi to vodimo. Bile su ovacije, povici „bravo“. O tome je pisao Hrvatski radio, to je njihov izveštaj. To što smo doživeli 16. i 17. mi u pozorištu zovemo “apsolutne ovacije“.

RSE: Da li je ovim probijen led i da će ubuduće biti gostovanja predstava iz Srbije, kao što je nekada bilo?

Mandić Rigonat: Ja to ne znam, ali ono što je važno je da na Dubrovačkim ljetnim igrama, kao i na drugim festivalima, ne gostuju predstave po nekom protokolu o saradnji, nego zbog svojih umetničkih kvaliteta. A pošto mi u Srbiji imamo dobre, zanimljive predstave, pretpostavljam da će biti uspostavljen kontinuitet praćenja šta se dešava, samim tim i da će biti otvorena vrata za buduća gostovanja. Dubrovačke ljetne igre su veliki festival. Meni je žao što nove generacije u Srbiji i ne znaju koliko je taj festival bitan. Ja sam neko ko je odrastao u Jugoslaviji, znam šta su Dubrovačke ljetne igre, kao i mnogi u ekipi. Dolaskom ’Balkanskog špijuna’ na festival napravljen je most koji zbližava tamo gde su pokidane veze ili ih i nije bilo.

RSE: Kako je došlo do toga da „Balkanski špijun“ gostuje u Dubrovniku?

Mandić Rigonat: Verujte da ne znam. Ja sam godinama bila na festivalima u Rijeci koji odavno poziva predstave iz Srbije, bila sam na Danima satire u Kerempuhu (zagrebački satirični teatar prim, red.) ali nikada nisam mislila da ću doći na Dubrovačke ljetne igre, jer one ni pre rata nisu bile tako otvorene za predstave Beograda. To što su ove godine ljudi koji su na čelu Igara uradili, veliki je iskorak. Ja ne znam kako se to dogodilo, ja sam samo jedan dan saznala da su zainteresovani za Špijuna, poslali smo snimak i oni su zvali sutradan. Tako je sve počelo.

RSE: Kako je bilo mimo festivala, kako je izgledao boravak u Dubrovniku?

Mandić Rigonat: Ja sam puna emocija, za mene je ovo kao uspostavljanje nekog prekinutog lanca u mom životu. Poslednji put sam bila u Dubrovniku 1991. godine, a pre toga sam od svoje šeste godine svako leto bila ovde. Kad kažem da sam odrastala na Dubrovačkim ljetnim igrama, to nije nikakva prigodna rečenica, već istina. Ovo je bio moj susret sa samom sobom. Veliko uzbuđenje proći Stradunom, podsetiti se svega što je bio sastavni deo mog života.

Radnja „Balkanskog špijuna“ odvija se u porodici Ilije Čvorovića, činovnika i informbirovca koji je bio na Golom otoku. On je opsednut potragom za državnog neprijatelja, drama počinje dolaskom podstanara iz Pariza koga Čvorović sumnjiči da je agent koji traga za državnim tajnama.

Premijera predstave u režiji Tatjane Mandić Rigonat bila je u oktobru 2018. godine u Narodnom pozorištu u Beogradu. Uloge tumače Ljubomir Bandović (Ilija Čvorović), Nela Mihailović (Danica Čvorović), Dušanka Stojanović Glid (Đura, Ilijina sestra bliznakinja), Katarina Marković (Sonja Čvorović), Milutin Milošević (podstanar) i Vanja Milačić (radio-spikerka).

Po tekstu Dušana Kovačevića snimljen je kultni film u kojoj je glumac Bata Stojković briljirao u ulozi Ilije Čvorovića.

Dubrovačke letnje igre, svečano su otvorene 10. jula, ove godine su u znaku jubileja – sedam decenija postojanja, a do 25. avgusta nude više od 80 dramskih, muzičkih, baletskih, filmskih, folklornih i drugih programa na tridesetak scenskih i ambijentalnih lokacija, objedinjenih konceptualnim okvirom “Mitovi grada”.