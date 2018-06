Tepšić: Radio ostaje jedan od najjačih medija

Regionalni komunikacijski događaj, Play media day 3 (PMD3), održaće se 8. juna u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Više od 30 svjetskih, regionalnih i domaćih predavača govoriće između ostalog o kreativnosti u doba digitalizacije. O programu PMD3 razgovaramo sa direktoricom, Dijanom Tepšić.

RSE: Još pet dana je ostalo od održavanja regionalnog komunikacijskog događaja PMD3. Da li je sve spremno i šta će to posjetitelji moći čuti?

Tepšić: Sve je spremno. Radili smo više od pola godine na samim pripremama. Imaćemo preko 30 svjetskih, regionalnih i domaćih predavača i panelista. Očekuje se više od 500 regionalnih i domaćih posjetilaca, kreativaca, agencija i kompanija, studenata, zaista jedan sjajan događaj, koji Banjaluku, bar na jedan dan, stavlja u centar regionalne kreativne industrije. Ovogodišnji program sadrži od IT industrije, digitalnih medija, tradicionalnih medija, aktuelnih tema iz oblasti komunikacije, PR-a, marketinga, promocije, dizajna, svega onoga što čini bogatu, lijepu i kreativnu industriju, koja je najbrže rastuća industrija, nakon IT industrije.

RSE: Govoriće se o zanimljivim temama. Među brojnim oblicima komunikacije, niste izostavili ni radio, iako mnogi smatraju da je njegova uloga pri kraju. Ima li radio šanse u odnosu na Internet i društvene mreže?

Tepšić: To je naša prva ljubav i naš prvi posao. Zaista smo stekli divne kontakte vezane za radio, na raznim događajima koje smo mi posjećivali, gdje smo mi nadograđivali svoja znanja. Definitivno potvrđujemo da će radio uvijek opstati, nikada neće izumrijeti. On će možda promijeniti malo format i pravac, ali u svakom slučaju, radio ostaje kao jedan od najvažnijih medija definitivno.

Imaćemo dvije interesantne govornice na temu radija. U pitanju je Maja Rakovic, koja je ujedno i predsjednica Udruženja radio emitera Srbije. Ona će nam govoriti kako je radio pobijedio Internet, kako se radio prilagodio i kako napraviti najuspješniji format po mjeri savremenog čovjeka.

Takođe nam dolazi i divna predavačica, Goranka Jednak Maksimović, koja će imati vrlo interesantnu temu, Radio na asfaltu i travi. Radio kao prijatelj brojnih događaja i festivala. Radio više nije samo studijski koncept. Radio se seli svuda, gdje ima dobrih ideja, odličnih ljudi i odličnih događaja. Mijenja se format, kako to sve izgleda uz open air događaje, kako uživo emitovati sa događaja. Goranka Jednak Maksimović dolazi nam kao producentkinja RTV Vojvodine Novi Sad.

Prošle godine smo imali jedan zanimljiv panel o tradicionalnim i modernim medijima u svjetlu informacionih tehnologija. Tu smo došli do zaključka da tradicionalni mediji neće izumrijeti, samo će promijeniti način rada, možda formate, u skladu sa današnjim vremenom i sa savremenim čovjekom. Radio, kao takav, definitivno ostaje kao jedan od najjačih medija, najbržih medija i svakako omiljenih, i kod nas na našim prostorima. Ljudi vole da slušaju radio, i u automobilu, i kada nešto rade u kući. Radio je uvijek njihov prijatelj. Radio je neizostavna tema i na ovogodišnjem PMD.

RSE: Još jedna od tema koja je poprilično aktualna među tinejdžerima i mladim jeste gaming industrija. Koliko je ova oblast razvijena u BiH?

Tepšić: Sada sve više imamo talentovanih ljudi u BiH, i u regionu, koji imaju priliku da idu na razna svjetska takmičenja. Nećete vjerovati, ali tu se potpisuju ogromni ugovori. Gotovo kao sa fudbalskim igračima.

Mi pokušavamo, na našim prostorima, da podignemo svijest o tome, da srušimo neke brojne stereotipe, da to nisu samo momci i djevojke koji, kao ne rade ništa, već sjede za računarom i tamo nešto tipkaju i igraju se. Oni imaju priliku da zarade veliki novac, da proputuju svijet, da potpišu ugovore sa raznim brendovima. Gejming industrija se velikom brzinom razvija. Trenutne brojke i trendove ćemo saznati upravo na PMD od Stefana vunderkida Đokića, koji je pokrenuo svoju KUVO agenciju, koja se bavi samo gejming industrijom. Ta organizuje regionalna i domaće takmičenja i njeni igrači potpisuju sjajne ugovore, idu u svijet. Ta industrija je zaista impozantna, a kojoj smo mi upravo dali pažnju na našem događaju.

RSE: Također u okviru ovogodišnjeg programa ugostićete i poznate influensere. Ko su oni i kako se uopšte postaje influenser?

Tepšić: Influenser je danas definitivno postalo zanimanje. To su ljudi od uticaja, to su javne ličnosti, koje su neke svoje dotadašnje poslove potpuno promijenili. Da li su bili TV lica, da li su bili sportisti, da li su bili novinari. Oni su jednostavno iskoristili šansu Internet prostora, omogućili nekako da stvore sebi moć, da imaju ogromnu vojsku fanova. To su naravno i brendovi i kreativne agencije prepoznale. Sada ti ljudi imaju potpuno novi posao. Ili rade paralelno sa starim poslovima, ili su se potpuno preorijentisali da izaberu influens marketing, odnosno su izabrali da budu infuelnser za zanimanje.

Mi smo pozvali trenutno najuticajnije i najpopularnije regionalne infuensere. To su Branislava iz Beograda, Erna iz Sarajeva, Milan Vučićević, bivši sportista iz Beograda, Nataša Grdašević, koja je u nekoliko mjeseci postala ogroman bum, stekla ogromnu popularnost na Internetu. Ona nam dolazi iz Podgorice. Tu je i Petra Mamić iz Bjelovara. Njih možete potražiti na društvenim mrežama. To su zaista sjajni ljudi koji imaju odlične rezultate, sarađuju sa brojnim brendovima i na taj način zarađuju novac. Čućemo njihovu priču od trnja do zvijezda, na putu do uspjeha i kako je zapravo biti infuenser. Koji su izazovi, mane i prednosti i šta im je ta popularnost donijela, kakve benefite.

RSE: Kako ocjenjujete i u kojoj mjeri BiH prati razvoj modernih tehnologija, obzirom na sva ograničenja kojima su mladi ovdje izloženi?

Tepšić: BiH definitivno prati trendove i posjeduje vrhunske stručnjake, sjajne kapacitete i potencijale. Srećom, sada uz pomoć Interneta, možete, i kao frilenser, i kao student, poslati neki svoj rad i zarađivati novac, bilo da je to na američkom, britanskom ili evropskom tržištu, nema granica. Prosto nema granica ukoliko ste vi voljni da radite na sebi svaki dan, da se dodatno edukujete. Nije dovoljno samo završiti fakultet. Morate svakodnevno upijati nova znanja i trendove.

Upravo mi možemo parirati svijetu, ali svaki dan treba raditi na sebi, a kreativna industrija mislimo da ima najviše potencijala nakon IT industrije. Tu ima mnogo radnih mjesta, koja su još uvijek neiskorištena. Naravno i mi nekako iz prakse znamo da je možda velika potraga za montažerima, snimateljima, ljudima koji rade animacije, dizajnerima. Sve su to neka zanimanja koja definitivno imaju perspektivu. Svakako da se znanja svakodnevno mogu nadograđivati i da vi možete biti talentovani i za više poslova. Ako ste, na primjer, završili novinarstvo i komunikologiju ili nešto slično, vi se i dalje možete usmjeravati, da li je to u svijet kopirajtinga, marketinga, influens marketinga, svakim danom se trendovi mijenjaju. Ljudi koji prate društvene mreže, sami znaju da na mjesečnom nivou vi imate razne novosti, koje trebamo da pratimo.

RSE: Vaši posjetioci takođe će moći uživati uz odličnu muziku. Ko gostuje ove godine, možemo li to najaviti?

Tepšić: Ove godine smo odabrali jedan sjajan beogradski bend, koji će imati sjajan nastup. Afterparti počinje u 21. Trenutno haraju beogradskom scenom, ali i regionalnom scenom. Mi smo imali prilike da gledamo njihove nastupe uživo i prosto se zaljubili u tu neku energiju koja pršti. Njih je pet članova u bendu. Od bit boxera, neodoljivog saksofona, gitara, odličnog vokala. Momci su jako harizmatični na sceni, prave zaista odličnu atmosferu i poznati su kao meshup bend. Prosto ćete se iznenaditi ako čujete nekakv stari evergrin u kombinaciji sa Majkl Džeksonom, Brunom Marsom i nekim vodećim svjetskim zvjezdama, koje su trenutno aktuelne na top listama. Oni to sve tako nekako upakuju, da naprave zaista odličan parti. To će biti nezaboravan provod.