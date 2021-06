Indiju do oktobra očekuje drugi korona talas

Treći talas epidemije virusa korona vjerovatno će pogoditi Indiju do oktobra, a opasnost će postojati još najmanje godinu dana uprkos boljoj kontroli zaraze, izjavili su medicinski stručnjaci.



Rojtersovom anketom od 3. do 17. juna bilo je obuhvaćeno 40 zdravstvenih specijalista, ljekara, naučnika, virusologa, epidemiologa i profesora širom svijeta. Oni očekuju da će masovna vakcinacija pružiti određeni stepen zaštite od novih talasa.



Više od 85 odsto onih koji su dali precizniju prognozu, odnosno 21 od 24, reklo je da će novi talas pogoditi Indiju do oktobra, uključujući tri stručnjaka koji to očekuju već u avgustu i jednog u septembru.



Preostala trojica izjasnila su se za period od novembra do februara.



Više od 70 odsto stručnjaka izjavilo je da će novi talas biti bolje kontrolisan u poređenju sa sadašnjim - jer sada nema dovoljno vakcina, lijekova, kiseonika niti bolničkih kreveta.



Indija je do sada potpuno vakcinisala oko pet odsto stanovništva od oko 950 miliona ljudi koji mogu da se imunizuju. To znači da su milioni i dalje izloženi zarazi i potencijalnom umiranju.



Većina zdravstvenih stručnjaka upozorila je da ne treba prerano ukidati restriktivne mjere, kao što su neke države već uradile.



Na pitanje da li će djeca ili mlađi od 18 godina biti najugroženiji trećim talasom, blizu dvije trećine eksperata je odgovorilo potvrdno.