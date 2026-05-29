Sarajlija i Novosađanka zamijenili život u gradu za život na planini

"Treba mi mir", kaže Nedžad, koji s Cecilijom živi i radi u planinarskom domu "Prijatelji prirode" na Igmanu. Kažu da ih je život u prirodi promijenio i povezao. "Svaki put kad odem negdje, pa se vratim, kažem – hvala ti Bože i napijem se vode s ovog izvora", priča Cecilija. Ona je iz Novog Sada, on iz Sarajeva. Grad, buku i stres su zamijenili životom i radom u prirodi. Kroz priču o njihovom životu, ali i susrete s drugim ljudima, govorimo o potrebi za mirom, osjećajem slobode, ali i o odnosu prema prirodi. Dok jedni upozoravaju na betonizaciju planina, drugi skreću pažnju na smeće, što dovodi u opasnost ono zbog čega ljudi dolaze u prirodu.