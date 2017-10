Maja Sever: Protiv prijetnji, kroz institucije

Zbog afirmativnog i toplog priloga o Afrikancu koji je dobio azil u Hrvatskoj i otvorio restoran u Zagrebu, novinarka Hrvatske televizije Maja Sever dobila je na društvenim mrežama poruku mržnje u kojoj joj se prijeti i smrću.

Dok ona apelira da se sve takve prijetnje prijave policiji, u Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da policija nije uspjela rasvjetliti niz dosadašnjih slučajeva anonimnih prijetnji novinarima.

Novinarka hrvatske televizije Maja Sever prijavila je policiji prijetnju stiglu sa vjerojatno lažnog Facebook profila osobe koja tvrdi da je Hrvat koji živi u Belgiji. Prijetnja prepuna prostota i pravopisnih pogrešaka stigla joj je nakon priloga o Prince Wale Soyinikiju, Nigerijcu koji je pred šest godina kao izbjeglica stigao u Hrvatsku, dobio azil i sada je otvorio restoran u Zagrebu.

Nepoznatog primitivca zasmetalo je što novinarka radi takav prilog - kaže - u situaciji kada tisuće Hrvata napuštaju zemlju. „Ako želiš živjeti s crncima idi u Englesku, Francusku ili SAD a nemoj promicati masonsku multikulti politiku u Hrvatskoj“, jedna je od rijetkih rečenica bez psovki i prijetnji.

Maja Sever o svojoj reakciji za naš program kaže:

„Mislim da mi koji radimo taj posao i na neki smo način javne osobe baš to trebamo napraviti, kako bi i ostali ljudi znali da to jest put – kroz institucije, prijavama pokušati spriječiti takve stvari ili barem reći: pa ne može! Možeš kritizirati moj rad, možeš kritizirati moj izgled, možeš što god hoćeš, ali ne možeš napisati da ćeš me smaknuti!“

Nakon što je Maja Sever prijavila prijetnju, njena matična kuća Hrvatska radiotelevizija izrazila joj je javnu potporu zbog izloženosti govora mržnje zbog posla kojim se bavi, i apelirala da se u javnome i medijskome prostoru ne upotrebljavaju govor mržnje, prijetnje i uvrede.

U Hrvatskom novinarskom društvu upozoravaju da nema političke volje da se slučajevi prijetnji novinarima riješe.

„Statistika pokazuje da je to već jedanaesti slučaj napada na novinare ove godine – govorim i o verbalnim napadima i prijetnjama i o fizičkim napadima – što znači da se taj broj ne smanjuje. A potpuno je ista situacija što se tiče neučinkovitosti sustava. Dakle, slučajevi koji su bili prijavljeni ne samo da nisu riješeni, nego ne znamo ni u kojoj su fazi rješavanja. Jedini slučajevi koji su do sada riješeni ili su u nekoj fazi rješavanja na sudu su oni u kojima ljudi koji su prijetili novinarima ili ih napadali nisu ni krili svoj identitet“, kaže za Radio Slobodna Europa predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković.

Leković je već ranije upozoravao da policija u najvećem broju slučajeva ne tretira prijetnje novinarima jednako kao i prijetnje političarima ili drugim javnim osobama, iako bi po zakonu morala te da često reagira na prijetnje novinarima samo ako ih oni sami prijave.

Dok Maja Sever inzistira na obraćanju sustavu i ima vrlo pozitivna iskustva u kontaktu sa policijom, jer joj ovo nije prva prijetnja, ravnateljica Hrvatske izvještajne novinske agencije HINA Branka Gabrijela Vojvodić najnoviju prijetnju na svoj račun pred nekoliko dana, inače treću po redu, nije niti prijavila policiji, kaže ona za RSE:

„Em mi se ne da policiju time gnjaviti, em ne vjerujem da to ima nekog smisla…. Naprosto mi se malo gadi uopće se time baviti.“

Prince Wale Soyinikiji o kojem je Maja Sever napravila prilog ranije je radio i kao ribar kod umirovljenog generala, a sada poduzetnika Ante Gotovine. Ostali su u dobrim odnosima pa je tako Gotovina pred nekoliko dana viđen na večeri u Princeovu restoranu u središtu Zagreba.