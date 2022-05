Hrvatski ministar kaže da ulazak Finske u NATO nije nikakva prijetnja 

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozdravio je odluku Finske da podnese zahtjev za pristupanje NATO-u.

"Kad govorimo o Švedskoj i Finskoj, treba osigurati na internoj razini snažnu potporu za članstvo u NATO savezu. Kad sve procedure budu zadovoljene, oni bi mogli tijekom svibnja aplicirati za članstvo, a onda se sastaje Sjevernoatlantsko vijeće i potpisivanje protokola o pristupanju", rekao je Gordan Grlić Radman i dodao:

"Stav Vlade je da dajemo potporu ovim državama od početka, a ovog vikenda će se u Berlinu sastati ministri NATO-a na neformalnom sastanku na kojem će sudjelovati i Finska i Švedska. Prema našoj proceduri, možda je to predsjednik Republike zaboravio kad je rekao da Crna Gora nije članica, imali smo slično postupanje kad je bilo u pitanju njihovo članstvo i 2019. Sjeverne Makedonije. Veleposlanik dobiva naputke za MVEP-a i tako će biti u ovom slučaju. Širenjem NATO-a ne samo da jačamo sigurnost i obranu NATO saveza, nego i našu sigurnost. Siguran sam da je i predsjedniku države jasno da je to nacionalni interes."

Komentirajući najavu predsjednika Republike da će uložiti veto na ulazak Finske u NATO, rekao je: "Milanović može imati svoje mišljenje, ja govorim o proceduri. Veleposlanik će poslušati razumno mišljenje koje je u skladu s našim obvezama u NATO savezu, poslušat će nacionalne interese. Hrvatska popravlja veliku štetu koju je predsjednik nanio izjavama jer je ugrozio našu reputaciju. Ne želimo postati incidentna država, nego država koja dijeli te vrijednosti."

Upitan za reakciju Rusije koja je najavu Finske za ulazak u NATO komentirala da se time povećava vjerojatnost izravnog i otvorenog sukoba između NATO-a i Rusije, Radman je rekao da ulazak u NATO nije nikakva prijetnja:

"Ne trebamo to gledati kao prijetnju. Pravo je svake države definirati vlastitu politiku, biti članom ove ili one organizacije… Ako je to volja njihovih državljana, to treba poštovati. Te zemlje su dobrodošle. Nema nikakve prijetnje. Mi želimo jačati našu sigurnost. Treba razgovarati, ulagati diplomatske napore kako bi se eventualni sukobi prevenirali i kako bi se dokazalo da ulazak Finske i Švedske nikome nije prijetnja."

Na pitanje može li uopće Zoran Milanović uložiti veto, rekao je:

"Mislim da će sve to biti gotovo kroz ovih nekoliko mjeseci. Vlada upućuje na ratifikaciju zakon u Sabor koji većinom donosi odluku o tome i to je najviše zakonodavno tijelo u Hrvatskoj. Ako si želi stvoriti incident, to bi još više naštetilo već ugroženoj reputaciji Hrvatske. Ovo što predsjednik čini, to je spašavanje i traženje konopca spasa kad se želi članstvo Finske i Švedske vezati uz pitanje u BiH, to je psihološka ucjena. Vlada čini sve da se osigura jednakopravni položaj Hrvata u BiH, ali to je drugo pitanje."