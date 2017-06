Biskup napao premijera Plenkovića

Sisački katolički biskup Vlado Košić je u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu oštro napao premijera Andreja Plenkovića zbog uvođenja u Vladu liberalne Hrvatske narodne stranke, čiji je aktualni lider ovog vikenda sudjelovao na zagrebačkom Gay-prideu, i zbog toga što ne surađuje sa konzervativcima. Svaki građanin, pa i biskup, ima pravo na političke stavove, ali nije u redu kada ih potpisuje kao biskup, kažu eksperti.

Hrvatska demokratska stranka (HDZ) se više nema pravo nazivati demokršćanskom strankom, poručio je sisački biskup Vlado Košić premijeru i predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću.

Umjesto dojučerašnjeg ministra vanjskih poslova Davora Stiera, koji je sudjelovao na prolajferskom "Hodu za život", Plenković u Vladu za jednog od potpredsjednika uzima aktualnog lidera liberalnih "narodnjaka" Predraga Štromara, koji je ovog vikenda sudjelovao na zagrebačkom Gay-prideu,a umjesto suradnje sa desnim otpadnicima od HDZ-a Zlatkom Hasanbegovićem i Brunom Esih Plenković surađuje sa strankom koja nema nacionalni osjećaj i koja je protiv života, piše biskup u pismu što ga je objavio na svom Facebook profilu, optužujući Plenkovića da mu nije stalo do naroda koji je 86 posto katolički.

Sociolog religije i umirovljeni diplomat Ivica Maštruko kaže za naš program da su ovakvi stavovi sasvim u skladu sa dosadašnjim Košićevim ponašanjem na hrvatskoj političkoj sceni, ali da ne očekuje da će vrh Katoličke crkve poduzeti nešto povodom njegovog pisma.

"Ne treba očekivati nikakav oštriji stav od strane pripadnika Hrvatske biskupske konferencije koji se zapravo u većem dijelu slažu sa njegovim stavovima, iako ne i sa njegovim istupima u javnosti. Ne očekujem niti bilo kakvu sankciju iz Vatikana, osim eventualnog jednog blagog upozorenja da – eto – nije bilo u redu da istupa tim rječnikom, ali neće ulaziti u osudu njegovih stavova", ocjenjuje Maštruko.

Brkanje uloga

Plenković nije komentirao ovaj napad, HDZ-ov predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže kako svatko ima pravo na svoje mišljenje, vrh Katoličke crkve u Hrvatskoj poručio je kako se radi o osobnom Košićevom stavu, a katolička teologinja Ana Marija Raffai kaže za javnu televiziju kako biskup, kao i svaki drugi građanin, ima pravo na isticanje svojih političkih stavova i prosudbi, ali da se onda pod njih treba potpisati kao građanin, a ne kao biskup.

"Ovdje je problem u brkanju uloga. Biskup je posvećenjem dobio ulogu ili zadatak čuvati nauk Katoličke crkve. To znači – promicanje evanđelja u suvremenom svijetu, odnosno - što mi kažemo – nasljedovanje Isusa. Ovo pismo o tome ne govori, i u tome je problem. Problem je kada se brkaju uloge i kada imate dojam kao da je potpisnih pisma dobio mandat da govori u ime tih 86 posto katolika u Hrvatskoj koje spominje, a nitko mu nije dao taj mandat!", prokomentirala je Raffai.

Košić je posljednjih nekoliko godina oštro napadao lijeve političare i navijao za desnu opciju, potpisnik je peticije da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" uvede kao službeni pozdrav Hrvatske vojske, Darija Kordića koji je u Hagu osuđen za ratne zločine nad Bošnjacima nazvao je "moralnom veličinom", a službeno je primiobjegunca pred bih pravosuđem Zlatana Miju Jelića kojeg se traži zbog ratnih zločina nad bošnjačkim civilima u Mostaru.

Zanimljivo je da je Košić prozivanjem Plenkovića za "političku prostituciju" , terminom kojeg je preuzeo od čelnika Mosta Bože Petrova, koji je tako nazvao dogovor HDZ-a i "narodnjaka" , dodatno potvrdio ocjenu o klerikalno-populističkom karakteru Mosta.

"Dakako da je na ovaj način i ovim pismom Košić na neki način potvrdio moguću tezu da je do sada Most imao pokroviteljstvo i u dijelu crkvene hijerarhije, i to ne samo podršku nego možda i posrednu organizacijsku potporu", kaže Ivica Maštruko.

Košić žali zbog odlaska Davora Stiera sa funkcije ministra vanjskih poslova, koji je ostavku dao upravo zbog dogovora HDZ-a sa liberalnim narodnjacima. Stierov će mandat i kod kuće i u svijetu ostati zapamćen po njegovom križarskom ratu protiv LGBT zajednice i rodne ideologije. Kako je vanjska politika - čak i više nego unutarnja -stvar "usluge za uslugu", Stier nije napravio mnogo za hrvatske građane, jer u međunarodnim susretima, razgovorima i dogovorimanije zastupao njihoveinterese, nego interes jačanja pozicije prolajfera i kršćanskih fundamentalista.

Košić proziva Plenkovića da ne uzima u obzir da su hrvatski građani u 86 posto katolici, ali zaboravlja da je katolicizam jedno, a katolički fundamentalizam drugo, i da europski demokršćani vrlo negativno gledaju na populističko-fundamentalističke pojave u Poljskoj ili Mađarskoj, a u čije društvo je Stier htio da uđe i Hrvatska.