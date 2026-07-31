Grafiti sa likom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i ratnog zločinca Ratka Mladića, ispisani su na ogradi objekta Islamske zajednice u Somboru, u Vojvodini.
"Šovinizam i vandalizam ne poznaju vjeru niti imaju bilo kakve moralne granice", saopštila je Islamska zajednica u Srbiji.
Na spoljašnjoj strani ogradnog zida molitvenog prostora u Somboru osvanuli su 29. jula uvredljivi i provokativni natpisi sa muralom osuđenog ratnog zločinca, navedeno je u saopštenju.
Dodaje se da je to jako uznemirilo vernike Sombora i okoline.
Grafiti i plakati podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu i Novom Sadu
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Objekat u vlasništvu Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji predstavlja molitveni prostor – mesdžid, otvoren je 12. jula.
U saopštenju je izraženo verovanje da je reč o sporadičnom, neljudskom postupku pojedinaca "koji nastoje iskaliti svoju mržnju i bijes na sve one koji ne misle kao oni."
Islamska zajednica u Srbiji zatražila je hitnu reakciju nadležnih organa na pronalaženju i adekvatnom sankcionisanju počinioca, navodeći da će se time potvrditi briga države prema manjinskim zajednicama.
U saopštenju je navedeno i da su 12. decembra 2025, na istom objektu, koji je tada bio u fazi adaptacije, na istom mestu, ogradnom zidu, ispisani provokativni grafiti, nakon čega su državni organi blagovremeno reagovali.
Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđenje u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992-1995.
Skrivao se skoro 16 godina, uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. i šest dana kasnije izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Hagu.
Grafiti sa likom Ratka Mladića na objektu Islamske zajednice u Somboru