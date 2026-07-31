Grafiti sa likom Ratka Mladića na objektu Islamske zajednice u Somboru

Grafiti sa likom nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske i ratnog zločinca Ratka Mladića, ispisani su na ogradi objekta Islamske zajednice u Somboru, u Vojvodini.

"Šovinizam i vandalizam ne poznaju vjeru niti imaju bilo kakve moralne granice", saopštila je Islamska zajednica u Srbiji.

Na spoljašnjoj strani ogradnog zida molitvenog prostora u Somboru osvanuli su 29. jula uvredljivi i provokativni natpisi sa muralom osuđenog ratnog zločinca, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da je to jako uznemirilo vernike Sombora i okoline.

Grafiti i plakati podrške ratnom zločincu Ratku Mladiću u Beogradu i Novom Sadu 1/6 Poruke podrške Ratku Mladiću, bivšem komandantu Vojske Republike Srpske osuđenog na doživotnu zatvorsku kaznu za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







2/6 Grafiti su ispisani na platou ispod Brankovog mosta u Beogradu Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







3/6 Na platou ispod Brankovog mosta trebala se održati komemoracija žrtvama srebreničkog genocida. Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







4/6 Skup su najavile nevladine organizacije, fondacije, umjetnice i umjetnici okupljeni oko zajedničkog cilja čuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







5/6 Komemorativni skup otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







6/6 Na više lokacija u Novom Sadu izlepljeni su plakati Srpske radikalne stranke kojima se veliča ratni zločinac Ratko Mladić, osuđen za genocid u Srebrenici. Komemorativni skup na platou ispod Brankovog mosta otkazan je nakon što je pretučen Vladimir Arsenijević, osnivač udruženja Krokodil iz Beograda, koji je bio jedan od organizatora.







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Objekat u vlasništvu Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, koji predstavlja molitveni prostor – mesdžid, otvoren je 12. jula.

U saopštenju je izraženo verovanje da je reč o sporadičnom, neljudskom postupku pojedinaca "koji nastoje iskaliti svoju mržnju i bijes na sve one koji ne misle kao oni."

Islamska zajednica u Srbiji zatražila je hitnu reakciju nadležnih organa na pronalaženju i adekvatnom sankcionisanju počinioca, navodeći da će se time potvrditi briga države prema manjinskim zajednicama.

U saopštenju je navedeno i da su 12. decembra 2025, na istom objektu, koji je tada bio u fazi adaptacije, na istom mestu, ogradnom zidu, ispisani provokativni grafiti, nakon čega su državni organi blagovremeno reagovali.

Nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici, zločina protiv čovečnosti, kršenja zakona ili običaja ratovanja tokom rata u BiH 1992-1995.

Skrivao se skoro 16 godina, uhapšen je u Srbiji 26. maja 2011. i šest dana kasnije izručen Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) u Hagu.