Gradonačelnik Londona Sadiq Khan u posjeti BiH

Gradonačelnik Londona, Sadiq Khan, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

On se u Sarajevu susreo sa predsjedavajućim Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denisom Bećirovićem, te predstavnicima gradske vlasti.

"Tokom sadržajnog i prijateljskog razgovora izrazio sam zahvalnost gradonačelniku Londona na dugogodišnjoj podršci multietničkoj Bosni i Hercegovini i snažnom angažmanu u očuvanju kulture sjećanja na genocid u Srebrenici", objavio je Bećirović na zvaničnom Facebook profilu.

Istovremeno, Khan je u objavi na Facebook profilu naveo kako je u Bosnu i Hercegovinu stigao uoči obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.

"Dok se približavamo obljetnici genocida u Srebrenici, sjećamo se žrtava i njihovih voljenih koji nose uspomenu i tugu tog strašnog vremena. U Bosni i Hercegovini sam kako bih odao počast u ime Londončana", naveo je londonski gradonačelnik.

Iz ambasade Velike Britanije na platformi X je navedeno kako je Khan pozvao vlasti u Gradu Sarajevu da se pridruže inicijativi C40 u radu na unaprijeđenju kvalitete zraka.

C40 Cities je globalna mreža oko 100 velikih gradova koji zajedno rade na rješavanju klimatskih promjena, odnosno poboljšanju kvaliteta zraka, uz smanjenje emisija štetnih gasova i razvoj održivog urbanog saobraćaja.

Sadiq Khan funkciju gradonačelnika Londona obnaša od 2016. godine.