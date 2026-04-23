Pritužba protiv gradonačelnika Beograda zbog veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića

Nevladnia Inicijativa mladih za ljudska prava podnela je pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti protiv gradonačelnika Grada Beograda Aleksandra Šapića jer je na društvenim mrežama veličao osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Šapić je na zvaničnom Facebook nalogu 18. aprila objavio Mladićevu fotografiju uz poruku "srpski heroj".

"Smatramo da ovakva izjava zvaničnika grada Beograda predstavlja govor mržnje i težak oblik diskriminacije bošnjačkog i hrvatskog naroda. Pozivamo sve odborničke grupe u Skupštini Grada Beograda da osude glorifikaciju ratnih zločinaca", saopštila je Inicijativa mladih.

Istakli su da je više zvaničnika Srbije na čelu sa ministrom pravde Nenadom Vujićem iskoristilo pogoršano zdravlje Ratka Mladića kao priliku da nastave sa praksom prećutkivanja ili poricanja zločina za koje je Mladić osuđen.

"Ministar Vujić je posetivši Mladića u Hagu postao i njegov megafon, prenošenjem poruka 'Srbima i Srbiji', dok je gradonačelnik Beograda Šapić ono što je nekada predstavljalo mural Mladiću, sada kopirao na društvene mreže", naveli su iz Inicijative.

Ministar pravde Srbije posetio je 20. aprila Mladića i zatražio od Rezidualnog mehanizma da se zbog pogoršanog zdravstvenog stanja leči na slobodi, navodeći da će država dati i dodatne garancije za njega.

Inicijativa mladih podsetila je da je i ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić trojicu osuđenih ratnih zločinaca - Mladića, Jovicu Stanišića i Frenka Simatovića - nazvao "svojim prijateljima i saradnicima koji su bili značajni za naš narod i državu".

Pošto je početkom aprila izašao iz bolnice, Dačić je na svom Instagram profilu objavio zahvalnicu svima koji su "brinuli za njegovo zdravlje", a među njima je uz fotografije, naveo i Mladića, Stanišića i Simatovića.

Ratko Mladić služi doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.

Nakon skoro 16 godina skrivanja, uhapšen je u Srbiji maja 2011. i šest dana kasnije izručen je sudu u Hagu.

Utvrđeno je da je kriv za genocid nad više od 8.000 Bošnjaka u Srebrenici, zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u leto 1995. godine, progon i prisilno premještanje Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje civila tokom opsade Sarajeva, te držanje pripadnika mirovnih snaga UN taocima tokom NATO bombardovanja 1995. godine.

U junu 2021. osuđen je po 10 od 11 tačaka optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Bivši čelnici Državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni su 2023. u Hagu na po 15 godina zatvora zbog podržavanja i pomaganja ratnih zločina u BiH 1992. godine.

Osuđeni su za zločine u Bijeljini, Doboju, Zvorniku, Trnovu, Sanskom Mostu i Bosanskom Šamcu.